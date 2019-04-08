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08.04.2019
Военное обозрение

МО РФ не комментирует заявлений о якобы применении ударного БПЛА в САР

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Интернет-ресурсы, подконтрольные так называемой "умеренной оппозиции" в Сирии, а также террористической группировке "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) опубликовали материалы, в которых заявлено, что ВС РФ в САР применили ударные беспилотники. Высказано предположение о том, что это российские беспилотники "Орион".

Источник изображения: topwar.ru

"Орион" - БПЛА, разработка которого стартовала в 2011 году в рамках проекта "Иноходец".

Утверждается, что с применением ударных беспилотников российские войска атаковали позиции боевиков упомянутой террористической организации в провинции Хама. О нанесении ущерба террористам, в том числе о числе уничтоженных боевиков, не сообщается. Минобороны России эти заявления пока не прокомментировало.

Беспилотный летательный аппарат ударного типа "Орион" был впервые продемонстрирован в 2017 году. Он создан компанией "Кронштадт". В открытом доступе опубликованы следующие его ТТХ:

радиус применения – 250 км, продолжительность полёта – около суток, полезная нагрузка – до 200 кг, максимальная высота – около 7,5 тыс. м.

Если эти данные соответствуют действительно и если "Орион" действительно применялся, то можно предположить, что взлетал он для выполнения миссии с авиабазы ВКС РФ "Хмеймим" (провинция Латакия).

До этого сообщений о применении "Ориона" не озвучивалось.

Ранее Минобороны подтверждало данные о применении разведывательных беспилотников для мониторинга местности. Всем известны кадры с российских беспилотников о результатах нанесения ударов самолётами ВКС РФ по позициям боевиков. Вполне вероятно, что в этом случае боевики приняли разведывательный БПЛА, появившийся в небе одновременно с боевой пилотируемой авиацией, за ударный.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Орион БПЛА
Компании
Кронштадт
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
ИТ
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