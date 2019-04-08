Фрегат "Адмирал Григорович" ЧФ РФ отработал навыки ведения боя в условиях одиночного плаванья

Москва. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" Черноморского флота (ЧФ) России успешно сдал вторую курсовую задачу "Плавание и ведение боя одиночным кораблем", говорится в сообщении отдела информационного обеспечения флота, поступившем в "Интерфакс".

"В рамках завершающего этапа подготовки корабля к выполнению задач по предназначению, экипаж провёл подготовительные и зачётные артиллерийские стрельбы по надводной цели, а также выполнил электронные пуски зенитными ракетами и высокоточным оружием по морской цели, имитирующей надводный корабль условного противника", - говорится в сообщении.

В документе также отмечается, что "во взаимодействии с подводными силами и морской авиацией ЧФ экипаж фрегата выполнил комплекс мероприятий по поиску, обнаружению, слежению и уничтожению субмарины условного противника".

В отделе информационного обеспечения флота сообщили, что при возвращении на базу экипаж отработал оборону и защиту корабля в условиях морского перехода.