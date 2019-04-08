В Польше хотят получить от Берлина репарации почти на триллион долларов

Польские депутаты назвали позором тот факт, что власти Германии все последние годы игнорировали необходимость выплаты Варшаве репараций.

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В журнале "Wpolityce" опубликовано интервью депутата польского Сейма Януша Шевчака, который объявил, что парламентарии намерены создать законодательные условия для того, чтобы Германия выплатила Польше не менее 900 млрд долларов.

По словам Шевчака, Германия нередко позволяет себе нападки на Польшу, но при этом сама старается обходить стороной тему репараций за нацистские преступления.

Шевчак:

Германия должна быть честной со своим партнёром и подготовить достойные средства для осуществления выплат.

Как видно, объёмы "достойных средств" растут год от года. Ранее в Польше пытались требовать от Германии около 300 млрд долларов, теперь речь идёт почти о триллионе.

Напомним, что в Берлине уже отвечали польским политикам, сообщая, что все репарации Польше давно выплачены, и что в своё время Польша сама отказалась от дальнейших выплат (было во времена существования Организации Варшавского договора).

Можно предположить, что польские заявления о репарациях будут всё более назойливыми, так как для Польши завершается программа европейского кредитования. Наступает время, когда Варшаве придётся выплачивать те гигантские кредиты, которые ранее ей были предоставлены властями ЕС в первую очередь из средств немецких налогоплательщиков.