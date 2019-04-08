Российский стартап предложил размещать рекламу на ночном небе
Источник изображения: Фото: facebook.com
Российская компания StartRocket предложила создавать на ночном небе картинки размером с половину Луны, которые можно будет использовать для рекламы. Об этом сообщил портал "Москва 24".
Предполагается, что изображения в ночном небе будет формировать рой сверхмалых спутников с отражающими элементами в форме паруса 1010 м.
Планируемая высота орбиты роя — 400–500 километров. Изменяя положения спутников, можно будет формировать буквы и логотипы.
Для управления роем придется создать центр управления полетами.
22 марта сообщалось, что в России на основе пяти существующих предприятий, которые занимаются строительством спутников, планируется создать 2–3 крупные компании.
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