Российский стартап предложил размещать рекламу на ночном небе

Российская компания StartRocket предложила создавать на ночном небе картинки размером с половину Луны, которые можно будет использовать для рекламы. Об этом сообщил портал "Москва 24".

Предполагается, что изображения в ночном небе будет формировать рой сверхмалых спутников с отражающими элементами в форме паруса 1010 м.

Планируемая высота орбиты роя — 400–500 километров. Изменяя положения спутников, можно будет формировать буквы и логотипы.

Для управления роем придется создать центр управления полетами.

22 марта сообщалось, что в России на основе пяти существующих предприятий, которые занимаются строительством спутников, планируется создать 2–3 крупные компании.