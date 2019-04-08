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08.04.2019
bmpd.livejournal.com

Первый британский палубный вертолет ДРЛО комплекса Crowsnest

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Как сообщил известный авиационный ресурс Scramble , в конце марта 2019 года на аэродроме британского предприятия Leonardo Helicopters (в составе компании Leonardo, бывшая AgustaWestland, бышее головное предприятие Westland) в Йовиле совершил первый полет первый вертолет Leonardo Merlin HM.2 (британский военный номер ZH831), переоборудованный в палубный вертолет дальнего радиолокационного дозора и управления комплекса Crowsnest для Королевских ВМС Великобритании. Вертолет оснащен радиолокационной станцией Thales Searchwater 2000AEW в массивном бортовом обтекателе, фактически переставленной со списанных британских вертолетов ДРЛО Sea King ASaC.7.

Первый вертолет Leonardo Merlin HM.2 (британский военный номер ZH831), переоборудованный в палубный вертолет дальнего радиолокационного дозора и управления комплекса Crowsnest для Королевских ВМС Великобритании, 03.04.2109 (с) Michael Coombes / www.scramble.nl

Напомним, что в январе 2017 года британское министерство обороны выдало корпорации Lockheed Martin контракт стоимостью 269 млн фунтов стерлингов на поставку десяти вертолетных комплексов радиолокационного дозора Crowsnest для британской морской авиации. Должны быть поставлены десять модульных радиолокационных комплексов Crowsnest, для возможности несения которых будут модифицированы все 30 наличных транспортных вертолетов Leonardo AW101 Merlin HM.2 авиации ВМС Великобритании, при этом постоянно в варианте ДРЛО будет использоваться, соответственно, десять машин . Оснащенные эти комплексом вертолеты Merlin HM.2 должны базироваться на двухновых британских авианосцах типа Queen Elizabeth и заменят в 849-й эскадрилье авиации ВМС британские корабельные вертолеты ДРЛО Sea King ASaC.7, которые были окончательно списаны в сентябре 2018 года.

Генеральным подрядчиком пабот выступает разработчик и производитель комплекса Crowsnest - британское отделение Lockheed Martin (Lockheed Martin UK), а субподрядчиками - британские отделения группы Thales и компании Leonardo. По условиям контракта первый оснащенный комплексом Crowsnest вертолет Merlin HM.2 должен быть введен в эксплуатацию в июне 2019 года, однако, видимо, программа идет с определенным опозданием по срокам. Достижение стадии начальной оперативной готовности (IOC) всего вертолетного комплекса ДРЛО было запланировано на конец 2020 года, а полной готовности - на 2022 год.

Первоначально Lockheed Martin предлагала по программе Crowsnest свою собственную контейнеризированную систему Vigilance, с использованием размещаемой во внешнем бортовом контейнере многофункциональной РЛС с АФАР, выполненной на основе РЛС Northrop Grumman AN/APG-81 (используемой на истребителях Lockheed Martin F-35) или израильской РЛС IAI Elta EL/M-2052. Эта система отрабатывалась Lockheed Martin с конца 2011 года. Однако в апреле 2015 года Lockheed Martin, объединившись с группой Thales, предложила более консервативный и дешевый вариант комплекса разработки Thales, изначально предлагавшийся последней самостоятельно, и представляющий собой модернизацию использовавшегося на вертолетах ДРЛО Sea King ASaC.7 радиолокационного комплекса Cerberus с модифицированной РЛС Тhales Searchwater 2000AEW с механическим сканированием в массивном обтекателе. В мае 2015 года это "бюджетное" решение и было выбрано министерством обороны Великобритании.

Первый вертолет Leonardo Merlin HM.2 (британский военный номер ZH831), переоборудованный в палубный вертолет дальнего радиолокационного дозора и управления комплекса Crowsnest для Королевских ВМС Великобритании, 03.04.2109 (с) Michael Coombes / www.scramble.nl

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Израиль
Продукция
AW-101
EH-101
HMS Queen Elizabeth
Компании
AgustaWestland
ELTA
IAI
Leonardo
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
Thales
Проекты
2020-й год
Авианосец
АФАР
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