Спутниковые снимки аэродрома Чкаловск в Калининградской области

Обычная российская авиабаза на самом передовом рубеже c НАТО - никаких действующих укрытий, основная часть боевых самолетов плотно выстроена крылом к крылу на открытой стоянке как на параде.

Оригинал взят у коллеги mil_avia в Гугл обновил спутниковые снимки калининградского региона

Теперь год на Google maps проштампован "2019".

В этой связи посмотрел на Чкаловск из космоса.

1. Ангар 150 АРЗ и рядом три Ту-22 . Помнится , перед реконструкцией аэродрома они успели выпустить одного Бэкфайра после ремонта. Продолжат ли свою деятельность или на этом всё?

В капонире могут скрываться беспилотники "Форпост" (в новостях "Красной Звезды" высмотрел локацию)

2. "Дрова" самолётов и вертолётов разбросаны повсюду

3. Гостевая стоянка. Местные маршрутки Ан-26 и Ту3 Главкома

4. Стоянка дежурных сил. Два Су-27 ждут команды на "перехват"

5. Су-27 , семь штук

6. Семь Су-30СМ и четыре Су-24М

7. Превосходное качество съёмки, без облаков и дымки