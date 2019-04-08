Спутниковые снимки аэродрома Чкаловск в Калининградской области
Обычная российская авиабаза на самом передовом рубеже c НАТО - никаких действующих укрытий, основная часть боевых самолетов плотно выстроена крылом к крылу на открытой стоянке как на параде.
Оригинал взят у коллеги mil_avia в Гугл обновил спутниковые снимки калининградского региона
Теперь год на Google maps проштампован "2019".
В этой связи посмотрел на Чкаловск из космоса.
1. Ангар 150 АРЗ и рядом три Ту-22 . Помнится , перед реконструкцией аэродрома они успели выпустить одного Бэкфайра после ремонта. Продолжат ли свою деятельность или на этом всё?
В капонире могут скрываться беспилотники "Форпост" (в новостях "Красной Звезды" высмотрел локацию)
2. "Дрова" самолётов и вертолётов разбросаны повсюду
3. Гостевая стоянка. Местные маршрутки Ан-26 и Ту3 Главкома
4. Стоянка дежурных сил. Два Су-27 ждут команды на "перехват"
5. Су-27 , семь штук
6. Семь Су-30СМ и четыре Су-24М
7. Превосходное качество съёмки, без облаков и дымки
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