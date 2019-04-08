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08.04.2019
bmpd.livejournal.com

Спутниковые снимки аэродрома Чкаловск в Калининградской области

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Обычная российская авиабаза на самом передовом рубеже c НАТО - никаких действующих укрытий, основная часть боевых самолетов плотно выстроена крылом к крылу на открытой стоянке как на параде.

Оригинал взят у коллеги mil_avia в Гугл обновил спутниковые снимки калининградского региона

Теперь год на Google maps проштампован "2019".

В этой связи посмотрел на Чкаловск из космоса.

1. Ангар 150 АРЗ и рядом три Ту-22 . Помнится , перед реконструкцией аэродрома они успели выпустить одного Бэкфайра после ремонта. Продолжат ли свою деятельность или на этом всё?

В капонире могут скрываться беспилотники "Форпост" (в новостях "Красной Звезды" высмотрел локацию)

2. "Дрова" самолётов и вертолётов разбросаны повсюду

3. Гостевая стоянка. Местные маршрутки Ан-26 и Ту3 Главкома

4. Стоянка дежурных сил. Два Су-27 ждут команды на "перехват"

5. Су-27 , семь штук

6. Семь Су-30СМ и четыре Су-24М

7. Превосходное качество съёмки, без облаков и дымки

Права на данный материал принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ан-26
Су-24
Су-24М
Су-27
Су-30
Ту-22
Компании
Вертолеты России
Проекты
NATO
БПЛА
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