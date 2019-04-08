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08.04.2019
bmpd.livejournal.com

Турецкий универсальный десантный корабль L 408 Anadolu перед спуском на воду

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Турецкий универсальный десантный корабль L 408 Anadolu в достройке

Небезынтересные фотографии находящегося в достройке на верфи Sedef Tuzla Tersanesi в Тузле головного турецкого универсального десантного корабля (УДК) L 408 Anadolu.

Anadolu, как ожидается, может быть передан ВМС Турции уже в 2020 году, став cамым крупным боевым кораблем в истории турецкого флота, превзойдя линейный крейсер Yavuz (Goeben).

Права на данный материал принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Продукция
Anadolu УДК
Проекты
2020-й год
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