Турецкий универсальный десантный корабль L 408 Anadolu перед спуском на воду
Оригинал взят у коллеги dambiev в Турецкий универсальный десантный корабль L 408 Anadolu в достройке
Небезынтересные фотографии находящегося в достройке на верфи Sedef Tuzla Tersanesi в Тузле головного турецкого универсального десантного корабля (УДК) L 408 Anadolu.
Anadolu, как ожидается, может быть передан ВМС Турции уже в 2020 году, став cамым крупным боевым кораблем в истории турецкого флота, превзойдя линейный крейсер Yavuz (Goeben).
Права на данный материал принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Страны
Продукция
Проекты
Похожие новости
26.06.2017
Турецкий SSM после отклонения предложения Otokar откроет новый тендер на серийное производство танка Altay