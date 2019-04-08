Украина провела этап заводских испытаний берегового ракетного комплекса 360МЦ с ракетой "Нептун"

Оригинал взят у коллеги diana_mihailova в Украина провела этап заводских испытаний берегового ракетного комплекса 360МЦ с ПКР Р-360А "Нептун"

Очередной этап заводских испытаний берегового ракетного комплекса 360МЦ с противокорабельной ракетой "Нептун" в версии Р-360А, которые состоялись 5 апреля 2019 года на Государственном испытательном полигоне ВСУ "Алибей", прошел успешно. Группа кораблей из 11 судов Военно-Морских Сил обеспечивала безопасность стрельб в акватории Черного моря.

Проведены испытания основных элементов комплекса. Ракета - в обновленном облике, уже не макетный, а первый опытный образец.

Головной исполнитель опытно-конструкторской работы - Государственное предприятие "ГосККБ "Луч". В кооперацию включены как предприятия ГК "Укроборонпром" - "Оризон-Навигация", "Имупульс", "Визар", ЦКБ "Арсенал" (ГКАУ), так и частные компании - "Радионикс", "Телекарт-Прибор", "Укриннмаш", "Украинская бронетехника", ПАО "Мотор Січ", КрАЗ.

Командная машина управления.

Мобильная пусковая установка на базе шасси КрАЗ-7634НЕ.

Заряжающая машина.

Транспортная машина.

"Крылатая ракета Р-360 "Нептун" выполнила уникальное по сложности полетное задание: пролетев более 100 км в направлении моря, сделала разворот на 180 градусов, и на обратном пути точно поразила цель", - рассказал А. Турчинов

Президент Украины, Верховный Главнокомандующий Украины Петр Порошенко принял участие в испытаниях новейшей украинской разработки комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских и береговых целей "Нептун". Все составляющие и комплектующие комплекса произведены на украинских оборонных предприятиях.

Очередной этап заводских испытаний берегового ракетного комплекса 360МЦ с противокорабельной ракетой "Нептун" в версии Р-360А, которые состоялись 5 апреля 2019 года на Государственном испытательном полигоне ВСУ "Алибей", прошел успешно. Группа кораблей из 11 судов Военно-Морских Сил обеспечивала безопасность стрельб в акватории Черного моря.

Проведены испытания основных элементов комплекса. Ракета - в обновленном облике, уже не макетный, а первый опытный образец.

Головной исполнитель опытно-конструкторской работы - Государственное предприятие "ГосККБ "Луч". В кооперацию включены как предприятия ГК "Укроборонпром" - "Оризон-Навигация", "Имупульс", "Визар", ЦКБ "Арсенал" (ГКАУ), так и частные компании - "Радионикс", "Телекарт-Прибор", "Укриннмаш", "Украинская бронетехника", ПАО "Мотор Січ", КрАЗ.

"Сегодня здесь на полигоне в Одесской области проходит одно из завершающих испытаний новой крылатой ракеты, которая будет поставлена ??на вооружение Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины", - подчеркнул Петр Порошенко.

По его словам, это противокорабельная ракета, ракета береговой обороны, которая может использоваться и Сухопутными силами ВСУ.

"И огромный вклад, в том числе и возможность увеличения радиуса действия указанной ракеты, использование высокоточного вооружения, более мощной боевой части, сегодня это все достижения оборонного комплекса Украины, достижение КБ "Луч", достижения нашего ИТ-сектора, сектора, который разрабатывает бронетехнику", - отметил Верховный Главнокомандующий.

Президент также отметил, что в проведении испытаний также приняли участие курсанты Одесской морской академии, которые сейчас проходят обучение, осваивают технику и в будущем будут работать с этим ракетным комплексом. "Вы видите за моей спиной курсанты наших институтов, они еще на этапе подготовки к принятию на вооружение уже осваивают новую технику", - отметил он.

Глава государства отметил: "Это делается для того, чтобы сократить период освоения, что будет позволять боевое применение в случае распространения агрессии против нашего государства со стороны противника".

"Я убежден, что сегодня испытания пройдут успешно", - заявил Президент.

Также Петр Порошенко отметил, что на испытания ракетного комплекса приглашены военные атташе стран-партнеров Украины.

В то же время он отметил, что сегодня противник пытался препятствовать испытанием украинских ракет "Пытается закрыть небо. Использует средства радиоэлектронной борьбы, пытается помешать нашим испытанием. Но это создает реальные условия боевого применения указанных ракет". "Никаких смягченных условий", - добавил он.

"Сегодня мы готовы к тому, чтобы завершить испытания. И по моему приказу в чрезвычайно короткие сроки поставить на вооружение и вооружить части ВМС и Сухопутных войск для того, чтобы увеличить потенциал, эффективность боевого применения ВСУ", - подчеркнул он.

На Украине успешно прошли испытания нового мобильного комплекса крылатых ракет. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов после окончания испытаний в Одесской области.

По его словам, сегодня состоялись испытания нового мобильного комплекса крылатых ракет, "который был создан украинскими учеными, конструкторами и производственниками в рекордно короткие сроки".

"В состав комплекса входит универсальная самоходная пусковая установка, транспортная машина для перевозки ракет, транспортно-заряжающая машина и командно-штабной модуль", - сказал Турчинов, добавив, что все составляющие комплекса, как и сама высокоточная крылатая ракета Р-360, никогда ранее не производились в Украине, "потому эти испытания имеют принципиальное значение для укрепления оборонного потенциала нашего государства".

Секретарь СНБО Украины сообщил, что во время испытаний проверялись работа всех составляющих ракетного комплекса и летные характеристики ракеты. "Крылатая ракета выполнила уникальное по сложности полетное задание: пролетев более 100 км в направлении моря, сделала разворот на 180 градусов, и на обратном пути точно поразила цель", - рассказал А. Турчинов, добавив, что полет и маневрирование ракеты фиксировались техническими средствами наблюдения как на береговой линии, так и на острове Змеиный.

"Новые мобильные комплексы крылатых ракет могут быстро выходить на определенные боевые позиции и в считанные минуты быть готовыми к нанесению ракетного удара", - отметил он, подчеркнув, что украинские крылатые ракеты Р-360 "способны точно поражать надводные и наземные цели на расстоянии более 300 км".

По словам Турчинова, все составляющие комплекса и сама ракета "отлично отработали задачи и доказали соответствие заданным характеристикам".

Секретарь СНБО Украины рассказал, что интересной особенностью сегодняшних испытаний было привлечение к участию в них курсантов и офицеров Института Военно-морских сил Национального университета "Одесская морская академия".

"Сегодня мы создаем принципиально новое оружие, которое никогда не было у украинской армии, и поэтому уже на уровне испытаний начинаем готовить военных специалистов, которые должны быть подготовлены к эксплуатации и боевому применению современных и высокоточных ракетных комплексов", - резюмировал Турчинов.