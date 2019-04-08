Трагедия 7 апреля: может ли повториться катастрофа АПЛ "Комсомолец"

Отечественный подводный флот не застрахован от новых происшествий с тяжкими последствиями

7 апреля 1989 года в Норвежском море погибла советская атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец". Хронология катастрофы давно изучена, хотя ее первопричина, вызвавшая пожар в 7-м отсеке, пока так и остается неразгаданной. Одним из главных вопросов сегодня является возможность повторения подобной аварии — и, к сожалению, она сохраняется. "Известия" разбирались в проблеме.

Глубоководный "Плавник"

Одной из определяющих черт субмарины, возможно, послужившей прологом к трагедии и, совершенно точно, осложнившей ее расследование, стала уникальность корабля. Лодка К-278 проекта 685 "Плавник" была построена в единственном экземпляре, с целью изучения возможностей субмарин с повышенной глубиной погружения. Проектирование субмарины началось в середине 1960-х годов и заняло более 10 лет. Предполагалось, что, имея возможность погружаться больше чем на 1000 м, лодка будет более скрытной и труднопоражаемой целью по сравнению с обычными атомными субмаринами.

Атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец" в представлении американского художника. Иллюстрация из журнала Soviet Military Power. 1984 год Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Строительство лодки, основным конструктивным материалом которой были титановые сплавы, шло достаточно долго — заложенный в апреле 1978 года корабль вступил в строй в октябре 1983-го. Для сравнения, обладавшая близкими боевыми характеристиками (не считая глубины погружения) головная подлодка "стального" проекта 971 "Щука-Б", К-284, была заложена в ноябре 1983-го и вступила в строй в декабре 1984-го.

После ввода в строй в режиме опытной эксплуатации К-278 прошла длительный цикл испытаний с целью выявить границы возможностей нового корабля. Среди них было погружение более чем на 1000 м, что стало рекордом для боевых субмарин, торпедные стрельбы с глубины 800 м, проверка аварийной системы всплытия с той же глубины, проверка акустической скрытности лодки на больших глубинах и ряд других.

Схема гибели атомной подводной лодки K-278 "Комсомолец" Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Еще находясь в опытной эксплуатации, лодка вышла на свою первую боевую службу. Летом 1987 года лодку приняли в эксплуатацию по прямому назначению. К этому времени были сформированы и прошли обучение два экипажа — основной и резервный. Субмарина была включена в состав 6-й дивизии 1-й флотилии подводных лодок Северного флота и базировалась на Западной Лице.

В свою третью и последнюю автономку К-278, получившая почетное наименование "Комсомолец", вышла 28 февраля 1989 года, имея на борту резервный 604-й экипаж под командованием капитана 1-го ранга Ванина.

Катастрофы и последствия

К 1989 году советский флот уже накопил достаточную историю аварий на атомных подлодках, в том числе с человеческими жертвами, включая два случая, завершившихся гибелью кораблей: 8 апреля 1970 года в Бискайском заливе из-за короткого замыкания в 7-м отсеке вспыхнул пожар на атомной субмарине К-8 проекта 627А из состава 17-й дивизии 11-й флотилии подводных лодок Северного флота. 12 апреля, после четырех суток борьбы с пожаром, лодка погибла. Морякам удалось заглушить оба реактора. К-8, затонувшая на глубине около 4700 м, унесла с собой жизни 52 моряков. 73 человека были спасены подошедшими к месту аварии торговыми и вспомогательными судами, в том числе большая часть — болгарским теплоходом "Авиор".

В ходе расследования картину аварии восстанавливали, моделируя ситуацию на однотипной субмарине К-181, полученные выводы помогли существенно поднять надежность субмарин проекта 627А и других атомных лодок 1-го поколения. Погибшему командиру подлодки капитану 2-го ранга Бессонову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Действия командира и экипажа были признаны правильными.

Атомная подводная лодка К-8 после всплытия в аварийном режиме. Фотография сделана с борта американского патрульного самолета Источник изображения: Фото: umbvrei.blogspot.com

Второй советской атомной подлодкой, погибшей в океане, стал ракетный подводный крейсер К-219 проекта 667А/АУ 19-й дивизии 3-й флотилии подводных лодок Северного флота. На ракетоносце, находившемся на боевой службе в Атлантике, 3 октября 1986 года произошел взрыв ракеты в шахте № 6. Шестого октября 1986 года лодка затонула на глубине более 5 тыс. м. Катастрофа унесла жизни четырех человек, еще четверо умерли позднее. Расследование показало помимо всего прочего, что экипаж был слабо подготовлен к развитию аварийной ситуации и борьба за живучесть должным образом не велась, а причиной развития аварийной ситуации стало сокрытие неисправности арматуры шахты № 6 командиром БЧ-2 (ракетной) капитаном 3-го ранга Петрачковым (погиб в ходе аварии). При этом оба реактора также были заглушены, что позволило предотвратить экологическую катастрофу.

Следует иметь в виду, что такое развитие событий на К-219 стало возможным в силу неблагоприятного хода этого периода холодной войны: подводные силы Северного флота испытывали большое напряжение, обеспечивая дежурство ракетоносцев в Западной Атлантике в условиях дефицита инфраструктуры, кадров и времени на их должную подготовку. Это дежурство по замыслу советского военного руководства должно было компенсировать развертывание американских ракет средней дальности в Европе.

Поврежденная взрывом ракетная шахта атомной подводной лодки К-219 Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

На К-278, ставшей третьей в ряду погибших отечественных атомных субмарин, задачи ядерного сдерживания не возлагались: ее (и других многоцелевых субмарин) целями в Норвежском море, напротив, были заходившие туда американские и британские подводные ракетоносцы, а также многоцелевые подлодки, пытавшиеся прорваться к районам боевой службы советских ракетоносцев в полярных водах.

Ход катастрофы "Комсомольца" описан уже достаточное количество раз, чтобы его не повторять. Вместе с тем ряд вопросов пока не имеет ответа.

Что дальше?

Во-первых, детально установить момент начала развития аварийной ситуации невозможно в силу уникальности лодки — в составе ВМФ СССР отсутствовала однотипная К-278 субмарина, на которой можно было бы провести следственные действия.

Во-вторых, по мнению ряда специалистов, одной из главных причин уже последующего неблагоприятного развития аварии стала малочисленность экипажа — к этому времени в ВМФ СССР, в том числе в силу хронического дефицита кадров, характерного для советской экономики в принципе, сделали ставку на "малолюдные" лодки с высокой степенью автоматизации. "Венцом" этой тенденции стали подлодки 705/705К с экипажами всего в 32 человека, споры относительно боевой ценности и надежности которых не утихают и по сей день.

Исходно проект 685 должен был иметь экипаж из 41 человека, в процессе проектирования и строительства он был доведен до 64. Для сравнения, на близких по размеру американских подлодках типа "Лос-Анджелес", строившихся в тот же период, численность экипажа составляет 129 человек, на несколько меньших британских "Трафальгарах" — 130.

Отдельно стоит отметить, что в практике советского подплава вторые экипажи в основном были "береговыми", и имели меньший опыт обращения с лодкой и подготовки в целом,:чем основные. В случае с К-278 эта проблема усугублялась тем, что в силу уникальности субмарины, найти достаточное число специалистов с опытом службы на этом проекте для второго экипажа было невозможно. Часть офицеров и мичманов получили такой опыт участвуя в качестве прикомандированных в автономках и учебных выходах в море первого экипажа лодки, но проблемы в целом это не решало.

Американская атомная подводная лодка USS Chicago типа "Лос-Анджелес" на базе на острове Гуам Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

По мнению беседовавших с корреспондентом "Известий" ветеранов подплава с опытом службы в БЧ-5 (электро-механической), отечественная ставка на повышенную автоматизацию имеет помимо очевидных преимуществ два существенных неблагоприятных следствия. Первое — большее насыщение внутреннего объема лодки механизмами осложняет, в случае аварии в кормовых отсеках (турбинные и вспомогательных механизмов), быструю локализацию ее источника и начало борьбы за живучесть, а во-вторых, малочисленность боевых смен также не позволяет быстро реагировать на ситуацию. По этому сценарию развивались события и на "Комсомольце", где в 7-м отсеке в момент начала развития аварии находился единственный член экипажа — вахтенный матрос Нодари Бухникашвили, сразу же погибший.

При этом в дальнейшем неблагоприятное развитие событий приводит к серийным отказам систем лодки, дополнительно осложняя борьбу за живучесть для сокращенного экипажа.

В данном случае сложно говорить о том, насколько эти обстоятельства сыграли роль в катастрофе К-141 "Курск" в августе 2000 года, учитывая, что в этом происшествии по-прежнему нет ясности с действительной картиной событий, включая возможное участие иностранных подлодок.

Атомная подводная лодка К-141 "Курск" в доке перед отправкой на утилизацию Источник изображения: Фото: ТАСС/Лев Федосеев

В настоящее время для ВМФ России по-прежнему строятся высокоавтоматизированные атомные субмарины с сокращенным, по сравнению с зарубежными лодками близких размеров и того же класса, экипажем. Так, американские АПЛ типа "Вирджиния" имеют экипаж из 135 человек, тогда как заметно более крупные и несущие большее количество разнообразного оборудования и вооружения отечественные субмарины проекта 885 имеют экипаж в составе 85–90 человек (по разным данным). Близкую к "Вирджиниям" численность экипажа будет иметь еще более крупная и насыщенная сложным оборудованием атомная подводная лодка специального назначения "Белгород" — 130 человек.

Уроки из гибели "Комсомольца" все таки были извлечены: внесенные в программу подготовки экипажей изменения позволили, по имеющейся информации, избежать тяжелых последствий в ряде опасных ситуаций уже позднее, в 1990-2000-е годы.

Вместе с тем, количество уникальных субмарин в составе флота, как атомных, так и дизельных, при этом особо не сокращается, а состояние инфраструктуры базирования и возможности учебных центров ВМФ по-прежнему вызывают большие вопросы. При этом возросшее внимание к спасательным силам ВМФ и увеличившийся объем их подготовки, если что, не помогут — до подхода спасателей, который может в иных районах океана занять недели, российским подводникам придется иметь дело с аварийной ситуацией наедине.

Илья Крамник