В Саудовской Аравии впервые собрали УБС Hawk Mk 165 AJT

Эр-Рияд создает собственный военно-промышленный комплекс

В Саудовской Аравии собрали первый учебно-боевой самолет Hawk Mk 165 AJT. Эти машины заменяют УБС Hawk Mk 65/65A предшествующего поколения, полученные еще в 1980-е годы.

ВВС Саудовской Аравии заказали в августе 2012 года по контракту стоимостью 800 млн долларов корпорации BAE Systems 22 учебно-боевых самолета Hawk Mk 165 AJT, которые были целиком построены в Великобритании и поставлены в 2016-2018 годах.

Вслед за этим Саудовская Аравия в феврале 2016 года заключила с ВАЕ Systems соглашение на поставку еще 22 самолетов Hawk Mk 165 AJT, которые должны уже быть собраны в Саудовской Аравии.

Сборка осуществляется на авиаремонтных мощностях саудовских ВВС на авиабазе имени короля Абдулазиза в Дахране, и все 22 самолета будут собраны там в течение двух лет. А выкатка первого собранного учебно-боевого самолета состоялась 1 апреля 2019 года на авиабазе имени короля Абдулазиза в особо торжественной атмосфере. На церемонии лично присутствовал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман, что однозначно свидетельствует о значении для королевства происходящего.

В чем причина того, что этому, в общем-то рядовому событию, придается такой статус и уделяется столько внимания (все СМИ Эр-Рияда буквально трубят об этом)?

Дело в том, что это – фактически первый военный самолет, собранный в Саудовской Аравии. До недавнего времени королевство не "заморачивалось" производством собственного оружия, предпочитая закупать, а также модернизировать его за рубежом. Тем более что финансовые возможности Эр-Рияда позволяют ему выбирать самое современное и лучшее вооружение и ни в чем себе не отказывать.

Однако ситуация для королевства стала меняться в конце прошлого года. Напомним, что тогда Европарламент призвал ЕС ввести против КСА оружейное эмбарго в связи с продолжающимся конфликтов в Йемене и из-за убийства Хашогги. А Германия такие меры ввела, не дожидаясь решения Брюсселя по этому вопросу.

Более того, по той же причине ряд санкционных мер против Саудовской Аравии были предложены американскими сенаторами.

Соответствующий проект закона был зарегистрирован в Сенате, причем его соавторами стали представители и Республиканской, и Демократической партий, входящие в международный комитет, что фактически гарантирует утверждение документа, если он будет вынесен на голосование.

Дабы избежать санкций, Эр-Рияду предложат выполнить ряд условий, среди них – признание участников гражданского противостояния в Йемене стороной переговоров об урегулировании в этой стране, помощь страдающим от гуманитарного кризиса соседним государствам и строгое наказание причастных к убийству журналиста.

Особый вес проекту придавал тот факт, что его соавтором является представитель Демократической партии Роберт Менендес, известный участием в разработке антироссийских санкций.

В качестве мер против Саудовской Аравии рассматривались приостановки поставок ей американского оружия на неопределенное время, прекращение заправки самолетов королевства, задействованных в вооруженном конфликте в Йемене на военных базах США, а также начало усиленного мониторинга соблюдения Эр-Риядом прав человека.

Напомним, что в ответ на такие тревожные сигналы из США, последовал "слив" из источников "близких к королевской семье" о контрмерах, которые предпримет Эр-Рияд в ответ на американские санкции, буде они приняты. И в Вашингтоне решили с давлением на королевство не спешить. Однако королевский дом ситуация встревожила, и были приняты решения по диверсификации военно-технического сотрудничества, созданию и развитию собственного ВПК.

Поэтому выкатка первого самолета, собранного в королевстве, преподносится как первый серьезный шаг в этом направлении.

Борис Джерелиевский

Газета "Военно-промышленный курьер",