"Роскосмос" опубликовал видео с бортовых камер египетского спутника

"Роскосмос" выложил видео с бортовых камер египетского спутника КА Egyptsat-A. На кадрах космический аппарат пролетает над Землей. Можно даже до мельчайших деталей рассмотреть части самого спутника. И всё это — в высоком разрешении.

"Роскосмос" выложил видео с бортовых камер египетского спутника КА Egyptsat-A. На кадрах космический аппарат пролетает над Землей. Можно даже до мельчайших деталей рассмотреть части самого спутника. И всё это — в высоком разрешении.