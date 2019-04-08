"Роскосмос" опубликовал видео с бортовых камер египетского спутника
Источник изображения: iz.ru
"Роскосмос" выложил видео с бортовых камер египетского спутника КА Egyptsat-A. На кадрах космический аппарат пролетает над Землей. Можно даже до мельчайших деталей рассмотреть части самого спутника. И всё это — в высоком разрешении.
"Роскосмос" выложил видео с бортовых камер египетского спутника КА Egyptsat-A. На кадрах космический аппарат пролетает над Землей. Можно даже до мельчайших деталей рассмотреть части самого спутника. И всё это — в высоком разрешении.
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