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08.04.2019
Известия.ru

"Роскосмос" опубликовал видео с бортовых камер египетского спутника

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Источник изображения: iz.ru

"Роскосмос" выложил видео с бортовых камер египетского спутника КА Egyptsat-A. На кадрах космический аппарат пролетает над Землей. Можно даже до мельчайших деталей рассмотреть части самого спутника. И всё это — в высоком разрешении.

"Роскосмос" выложил видео с бортовых камер египетского спутника КА Egyptsat-A. На кадрах космический аппарат пролетает над Землей. Можно даже до мельчайших деталей рассмотреть части самого спутника. И всё это — в высоком разрешении.


Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Компании
Роскосмос
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