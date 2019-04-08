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08.04.2019
Lenta.ru

В России испытали "Панцирь-СМ"

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Комплекс "Панцирь-С"
Комплекс "Панцирь-С".
Источник изображения: Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Воздушно-космические войска (ВКС) России привели испытания нового зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-СМ". Об этом заявил командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов в эфире радиостанции "Эхо Москвы", передает телеканал "Звезда".

По словам Грехова, испытания комплекса прошли в рамках боевых учений. "Панцирь-СМ" эффективно показал себя против сверхмалых целей, в частности беспилотников.

Помимо этого, в ходе учений был испытан комплекс "Валдай", способный посадить беспилотник.

Первые комплексы "Панцирь-СМ" были изготовлены в 2017 году. Комплекс оснащен скорострельными 30-миллиметровыми автоматическими пушками и гиперзвуковыми ракетами с радиокомандным наведением. Предназначен для работы в системе объектовой ПВО ближней зоны с задачей защиты от малозаметных низколетящих авиационных средств поражения (в том числе крылатых ракет).

За счет применения новой прицельной станции и радиолокационного модуля с активной фазированной антенной решеткой у нового комплекса "Панцирь-СМ" с 40 до 75 километров выросла дальность обнаружения целей, а дальняя граница зоны поражения увеличилась с 20 до 40 километров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Проекты
АФАР
БПЛА
Военные учения
ГЗЛА
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