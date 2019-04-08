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08.04.2019
Военно-промышленный курьер

Армия Азербайджана готовится к проведению широкомасштабных наступательных операций

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Источник изображения: vpk-news.ru

На центральном командном пункте Вооружённых сил Азербайджана под руководством министра обороны республики генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание, сообщает пресс-служба военного ведомства страны.

К совещанию, проведённому с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, командиров объединений, посредством видеосвязи были также привлечены командиры соединений и другие ответственные офицеры.

Напомнив о посещении президентом Азербайджана, верховным главнокомандующим ВС Азербайджана Ильхамом Алиевым воинских частей и его слова, озвученные в связи с итогами апрельских боев ("четырёхдневная война" 2016 года в зоне карабахского конфликта), министр обороны довёл до участников совещания "последние задачи, возложенные на азербайджанскую армию", говорится в сообщении.

Поставлены задачи увеличить интенсивность учений и тренировок, проводимых согласно плану боевой подготовки, в особенности в ночное время, в условиях и на местностях, максимально приближенных к боевым, повысить уровень боеготовности личного состава и боеспособности подразделений, организовать подготовку к переводу вооружения, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации, а также провести в организованном порядке процесс увольнения в запас военнослужащих срочной действительной военной службы, завершивших военную службу и принять молодых солдат, призванных на военную службу.

Министр обороны подчеркнул, что все учения, проводимые согласно плану, нацелены на проведение широкомасштабных наступательных операций.

Eadaily отмечает, что Закир Гасанов дал "конкретные указания командирам и начальникам всех уровней организовать постоянное наблюдение и держать под контролем действия противника, дать решительный ответ на его возможные провокации и в любое время быть готовыми к началу активных боевых операций".

 

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Страны
Азербайджан
Проекты
Военные учения
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