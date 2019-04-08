Премьер Пакистана обвинил Индию в военной истерии

Премьер-министр Пакистана Имран Хан обвинил правящую партию Индии Бхаратия Джаната (БДП) в "разжигании военной истерии" относительно утверждений о том, что Индия сбила пакистанский F-16 в ходе противостояния в феврале, заявив, что правда - всегда лучшая политика.

Источник изображения: Министерство обороны Пакистана

Американский журнал Foreign Policy со ссылкой на официальных представителей США заявил, что все пакистанские F-16 Пакистана прошли переучет, что противоречит оценке ВВС Индии о том, что сбил один из самолетов был сбит индийскими ВВС.

Правда всегда найдет дверь и всегда является лучшей политикой

- написал премьер-министр Пакистана в Твиттере.

Попытка БДП выиграть выборы путем разжигания военной истерии и ложных утверждений об уничтожении пакистанского F-16 привела к обратным результатам. Представители Министерства обороны США подтверждают, что все истребители этого типа, находящиеся на службе пакистанских ВВС, находятся в строю

Foreign Policy действительно подтверждает, что в отчете, опубликованном в четверг, два представителя Министерства обороны США, имеющие непосредственный доступ к информации, заявили, что проверка американцами парка пакистанских F-16 Пакистана не выявила отсутствующих машин.

Если отчет США окажется правдой, это станет тяжелым ударом по премьер-министру Нарендре Моди, который в преддверии предстоящих на следующей неделе выборов заявил, что Индия преподала серьезный Пакистану урок.

Нью-Дели и Исламабад вступили в воздушную схватку над спорным районом Кашмира через день после того, как индийские самолеты нанесли удар по предполагаемому лагерю боевиков.

В ходе боя индийский МиГ-21 был сбит, а его пилот был захвачен на пакистанской стороне границы (позже он был освобожден и вернулся домой в статусе героя).

Индия заявила, что она также уничтожила пакистанский истребитель и военно-воздушные силы страны продемонстрировали осколки ракеты, которая, по их словам, была выпущена пакистанским F-16 до того, как он был сбит.

БДП проводит свою избирательную кампанию, выбрав в качестве платформы жесткую риторику в отношении Пакистана и укрепление национальной безопасности. Нью-Дели обвиняет Исламабад в разжигании восстания в Кашмире, штате с мусульманским большинством, но Пакистан отрицает свою причастность

Представитель БДП Бизай Сонкар Шастри отверг обвинения Хана.

Во-первых, их (пакистанская) привычка лгать не является секретом для всего мира. Во-вторых, совершенно очевидно, что корни терроризма лежат в Пакистане, а идея террора там культивируется

- заявил он Reuters.

Успех индийских воздушных ударов по лагерю группы боевиков Джайш-и-Мухаммед, причастных к убийству десятков индийских резервистов в ходе теракта, также подвергается сомнению после того, как на спутниковых снимках не было видно никаких признаков уничтоженного лагеря

По оценке агентства Reuters, изучившего высококачественные спутниковые снимки, показали, что религиозная школа, управляемая террористической организацией, по-видимому, все еще цела после того, как Индия заявила об уничтожении лагеря "Джайш-и-Мухаммед" и десятков боевиков.

Пакистан закрыл свое воздушное пространство на фоне противостояния, но с тех пор возобновилось большинство коммерческих воздушных перевозок.