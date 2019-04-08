Начальник Генштаба и глава службы нацбезопасности Армении посетили Степанакерт

Ереван. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Начальник Главного штаба ВС Армении Артак Давтян и директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян находятся с визитами в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР).

Как сообщает пресс-служба президента непризнанной НКР, на встрече с главой Карабаха Бако Саакяном А.Ванецян обсудил вопросы сотрудничества в сфере безопасности.