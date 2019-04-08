Начальник Генштаба и глава службы нацбезопасности Армении посетили Степанакерт
Армия Нагорного Карабаха в любую минуту готова дать отпор противнику. Фото Reuters.
Ереван. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Начальник Главного штаба ВС Армении Артак Давтян и директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян находятся с визитами в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР).
Как сообщает пресс-служба президента непризнанной НКР, на встрече с главой Карабаха Бако Саакяном А.Ванецян обсудил вопросы сотрудничества в сфере безопасности.
Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Страны
Похожие новости