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08.04.2019
Интерфакс-АВН

Начальник Генштаба и глава службы нацбезопасности Армении посетили Степанакерт

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Армия Нагорного Карабаха в любую минуту готова дать отпор противнику. Фото Reuters
Армия Нагорного Карабаха в любую минуту готова дать отпор противнику. Фото Reuters.

Ереван. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Начальник Главного штаба ВС Армении Артак Давтян и директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян находятся с визитами в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР).

Как сообщает пресс-служба президента непризнанной НКР, на встрече с главой Карабаха Бако Саакяном А.Ванецян обсудил вопросы сотрудничества в сфере безопасности.

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Страны
Армения
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