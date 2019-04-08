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08.04.2019
Известия.ru

Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМД

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Главы министерств иностранных дел стран "большой семерки" (G7) призвали Россию выполнить обязательства по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом говорится в совместном заявлении, которое было опубликовано на сайте французского внешнеполитического ведомства в субботу, 6 апреля.

"Мы настоятельно призываем Россию выполнить свои договорные обязательства всесторонним и поддающимся проверке образом, прежде чем решение Соединенных Штатов выйти из договора вступит в силу, чтобы сохранить соглашение", — гласит сообщение.

В нем также отмечается, что министры разделяют опасения США по поводу разработки ракеты 9М729. Главы ведомств считают, что она якобы существенно нарушает положения договора.

Вашингтон начал процедуру выхода из ДРСМД 2 февраля. До этого американские власти обвинили Москву в невыполнении пунктов соглашения из-за 9М729. В ответ российское Министерство обороны опровергло заявления о нарушении Москвой документа и продемонстрировало ракету на брифинге в январе. Однако представители США и многих западных стран не пришли на мероприятие.

Президент РФ Владимир Путин 4 марта подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. При этом в Москве неоднократно отмечали готовность к новым инициативам по контролю над вооружениями, если они будут разработаны с учетом интересов всех участников.

В G7 входят США, Великобритания, Канада, Германия, Франция, Италия и Япония.

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Страны
Великобритания
Германия
Италия
Канада
Россия
США
Франция
Япония
Продукция
9М729
Персоны
Путин Владимир
Проекты
РСМД
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