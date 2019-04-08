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08.04.2019
Российская газета

ВКС России столкнулись с проблемой обнаружения дронов, но решили ее

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Источник изображения: rg.ru

ВКС России решили проблему обнаружения беспилотников - в том числе сверхмалых коптеров, заявил в эфире "Эха Москвы" командующий войсками ПВО-ПРО генерал-лейтенант Юрий Грехов.

- Серьезной проблемой стало обнаружение беспилотных летательных аппаратов. Они есть сверхмалые, квадрокоптеры, но мы нашли подход к этому, и сейчас такой проблемы у нас нет, - рассказал генерал.

В ВКС идет поэтапное и массовое развитие системы загоризонтного обнаружения.

- В Ковылкино заступила на боевое дежурство загоризонтная РЛС, она позволяет засекать цели на дальности 2800 километров. Это надежное обнаружение и сопровождение, - продолжил Грехов.

Вводятся в эксплуатацию станции, способные работать в сложной помеховой обстановке, добавил командующий войсками ПВО-ПРО.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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