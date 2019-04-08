В ВКС рассказали о решении проблемы с обнаружением дронов

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) России столкнулись с проблемой обнаружения беспилотников, но сейчас она решена, заявил командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов.

"Серьезной проблемой стало обнаружение беспилотных летательных аппаратов. Они есть сверхмалые, квадрокоптеры, но мы нашли подход к этому, и проблемы у нас сейчас нет", - сказал Грехов в эфире "Эхо Москвы", запись опубликована на сайте радиостанции.

По его словам, сейчас в ВКС идет поэтапное и очень широкое развитие станций загоризонтного обнаружения. "Не открою секрет, сказав, что в Ковылкино заступила на боевое дежурство загоризонтная РЛС, которая позволяет обнаруживать цели на дальности свыше 2800 км. Это надежное обнаружение и сопровождение", - сказал он.

Грехов также сообщил, что на боевое дежурство ставятся новые радиолокационные станции, которые могут работать в сложной помеховой обстановке.