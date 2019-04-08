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08.04.2019
РИА Новости

Российские военные испытали новейший комплекс ПВО "Панцирь-СМ"

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Модернизированный ЗРПК "Панцирь-СМ"
Модернизированный ЗРПК "Панцирь-СМ".
Источник изображения: © Фото : Минобороны РФ

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Воздушно-космические войска (ВКС) России испытали новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ", заявил командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов.

"Возвращаясь к воздушно-огневой конференции, проведены 54 боевых и теоретических занятия. Мы собрали всех в одном месте и три дня проводили занятия, которые закончились боевой стрельбой. В частности, комплекс "Панцирь-СМ" - последний вариант ЗРПК "Панцирь" - показал свою высокую эффективность по сверхмалым целям типа квадрокоптер", - сказал Грехов в эфире "Эхо Москвы", запись которого опубликована на сайте радиостанции.

Кроме того, по его словам, ВКС испытали комплекс, который способен посадить беспилотник.

Грехов отметил, что российские военные ранее столкнулись с проблемой обнаружения беспилотных летательных аппаратов, однако ее удалось решить. Он подчеркнул, что в ВКС идет поэтапное развитие станций загоризонтного обнаружения. Военный напомнил, что в Мордовии заступила на боевое дежурство новая РЛС такого типа, которая позволяет обнаруживать цели на дальности свыше 2800 километров.

Отличительной особенностью "Панцирь-СМ" является новая многофункциональная прицельная станция с фазированной антенной решеткой. Благодаря этому РЛС видит цели на дальности до 75 километров. Таким образом, прицельная дальность стрельбы комплекса "Панцирь-СМ" увеличится до 40 километров – вдвое больше по сравнению с существующим "Панцирь-С1".

В 2017 году занимавший тогда должность замминистра обороны Юрий Борисов заявлял, что модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ" с ракетой увеличенной дальности будет создан в 2018 году.

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
БПЛА
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