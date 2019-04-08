Подбил сам себя: что произошло с нидерландским F-16

В Нидерландах истребитель F-16 на учениях подстрелил сам себя

Нидерландский истребитель F-16 подбил сам себя во время боевых учений. Два таких самолета должны были открыть огонь из пушек, но в результате выстрела один из них серьезно повредил собственный корпус. Несмотря на это, летчику удалось посадить самолет на территории военного полигона. Сам он не пострадал. Истребители нередко терпят крушение в ходе учений, и иногда такие случаи заканчиваются гибелью пилотов.

В ходе учений на авиабазе Леуварден, которые проходили 21 января, истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения после того, как подбил сам себя. По данным издания Nederlandse Omroep Stichting, два таких самолета открыли огонь из пушек, в результате чего один из них пострадал от собственного выстрела: у него оказался поврежден корпус, а осколки боеприпаса попали в двигатель.

Пострадавших в результате инцидента нет. Пилот сумел посадить поврежденный самолет на территории военного полигона Влиорса.

Инспекторы нидерландских ВВС проводят внутреннее расследование. Они должны выяснить, каким образом одно из устройств могло сработать самостоятельно, а также оценить степень риска, которой подвергался экипаж, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

На данный момент названы две версии ЧП: некоторые эксперты полагают, что траектория полета осколочного снаряда отклонилась из-за вибрации, а затем он изменил курс полета и попал в истребитель, передает ФАН. Другие специалисты высказывают мнение, что пилоту просто не удалось выпустить снаряд из авиационного орудия. Они считают, что один из снарядов мог быть поврежден, в результате чего он разорвался в самолете.

Военные самолеты нередко терпят бедствие в ходе учений. В середине декабря прошлого года задействованный в учениях подразделения ВВС национальной гвардии США истребитель Hawker Hunter упал в океан на Гавайях. Пилоту удалось катапультироваться, после чего его госпитализировали.

Как сообщало агентство Associated Press, самолетом управлял гражданский летчик, принимавший участие в учениях Sentry Aloha по контракту с нацгвардией. Всего в маневрах были задействованы 800 человек и примерно 30 самолетов.

Истребитель упал в океан рядом с островом Оаху, где находится столица Гонолулу. Из-за случившегося все вылеты из международного аэропорта Гонолулу пришлось приостановить.

Hawker Hunter - это британский истребитель, производство которого было прекращено еще в 1970-х годах. Как передает Associated Press, Великобритания активно экспортировала эти самолеты, и в разное время их применяли ВВС более 20 государств.

В том же месяце крушение потерпел самолет Су-27 ВВС Украины. Он разбился в Житомирской области во время выполнения плановых полетов, сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ. Истребитель летел на высоте порядка 70 метров, после чего начал падать. Летчик погиб.

"Погибшего военного звали Александр Фоменко, у него остались жена и дочь-восьмиклассница", - указано в публикации пресс-службы.

Вскоре на странице нидерландского авиационного издания Scramble Magazine в фейсбуке были опубликованы фотоснимки разбившегося Су-27. На кадрах изображен лежащий посреди покрытого снегом поля фюзеляж самолета, от которого идет черный дым. Кабина пилота открыта.

"На фото вы видите Су-27 с бортовым номером 55 синего цвета [серийный номер] 36911021308 831-й Гвардейской тактической авиационной бригады, лежащий в полях возле аэродрома Озерный между навигационными маячками", - отметили в посте.

Предполагается, что причиной авиакатастрофы стала неосведомленность пилота о реальной высоте полета своего самолета. "Flanker (обозначение Су-27 в кодификации НАТО - "Газета.Ru") не полностью разрушен и, очевидно, вспахал носом поля", - уточнили голландские журналисты.

Этот же самолет в середине октября упал в Винницкой области Украины во время выполнения учебно-боевого полета, сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ в своем фейсбуке. Истребитель разбился примерно в 17:00 в районе села Уланов, между населенными пунктами Бердичев и Хмельник. В самолете находились двое пилотов, в том числе американский военнослужащий. Оба они погибли.

Катастрофа произошла во время авиационных учений "Чистое небо - 2018", которые проходили с 8 по 19 октября в Винницкой и Хмельницкой областях.

Вместе с Украиной в них принимали участие страны - члены НАТО: Бельгия, Дания, Великобритания, Нидерланды, Эстония, Румыния, Польша и США.

Незадолго до этого инцидента "Военное телевидение Украины" сообщало, что в рамках учений состоялся учебный бой между Су-27 и F-15, в котором истребитель ВВС Украины победил за счет лучшей маневренности.

Советский (российский) многоцелевой высокоманевренный всепогодный истребитель-перехватчик Су-27 предназначен для завоевания превосходства в воздухе. Он был разработан в Опытно-конструкторском бюро Сухого. Первый полет самолет совершил 20 мая 1977 года. Его серийное производство было развернуто в 1982 году в Комсомольске-на-Амуре, а в 1984 году истребитель приняли на вооружение Советской армии.

Кристина Сизова