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08.04.2019
Военное обозрение

Военнослужащие 101-й десантной дивизии США высадятся на Украине

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Военнослужащие 2-й бригадной боевой группы 101-й десантной дивизии отправятся на Украину в ближайшие дни.

Источник изображения: Пресс-служба ВС США

Около 150 солдат высадятся на Украине в середине апреля. Ожидается, что их командировка продлится 9 месяцев. Согласно имеющейся информации, они заменят военнослужащих 278-й бронетанкового кавалерийского полка Нацгвардии (штат Теннесси): они находится на Украине с прошлого лета.

Миссия американских военнослужащих будет заключаться в консультации военнослужащих ВСУ и помощи в развитии Яворовского центра боевой подготовки.

Программа является частью усилий по наращиванию военного потенциала Киева посредством инициативы под названием "Объединенная многонациональная учебная группа".

Группа американских солдат будет помогать "превращать центр в самостоятельную единицу", в первую очередь подготовив инструкторов и тренировочные зоны. Переход Яворовского учебного центра на самостоятельные рельсы ожидается в следующем году.

Большинство отправляющихся на это задание солдат - это лидеры, которые имеют многолетний опыт наблюдения и проведения реалистичных тренировок. Я ожидаю, что у нас будет отличная возможность поделиться уроками, извлеченными из нашего собственного опыта, и перенять знания от украинских военнослужащих. Те знания, которые могут сделать нашу ударную бригаду сильнее

- заявил лейтенант Роберт Трейси, командир 1-го батальона 502-го пехотного полка и старший целевой группы "Карантан", в задачи которой и будет входить обучение военных Украины.

Целевая оперативная группа будет названа в честь битвы при Карантане, Франция. Солдаты 502-го пехотного полка освободили город от нацистов в ходе операции по высадке в Нормандии 6 июня 1944 года.

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