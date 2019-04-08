"Открывалку" для "Арматы" поставили на "Леклерк"

Во Франции приступили к испытаниям орудия для "евротанка"

В ситуации усиливающейся конфронтации с Россией Западный блок столкнулся с серьезными проблемами в вопросах оснащения своих сухопутных войск бронетехникой. Во-первых, ее банально не хватает для широкомасштабных боевых действий в Европе, если они, не дай Бог, начнутся.

Во-вторых, значительная часть этой техники уже здорово устарела и практически исчерпала свой модернизационный ресурс. Так что в настоящий момент страны НАТО не только возвращают свою технику с длительного хранения в войска и осуществляют ее модернизацию, но и работают над созданием перспективных образцов. В том числе и "реанимируя" на современном уровне проекты, замороженные после окончания Холодной войны. Немаловажным моментом является то, что все это происходит в условиях достаточно жесткой конкуренции между основными производителями оружия, которые стремятся обеспечить своей продукцией не только свои, но и союзные армии.

Главное соперничество в этом вопросе происходит, конечно, между странами ЕС, имеющими достаточно высокий уровень кооперации, и США. Собственно, в этом одна из причин возникновения идеи о создании ВС Евросоюза, чтобы развивать свой ВПК, а не вкладывать огромные средства в американскую экономику. К тому же с риском, как мы видим на примере Турции, стать объектом шантажа за свои же деньги (в ситуации с F-35).

Впрочем, вернемся к бронетехнике. Указанные выше проблемы актуализировали франко-немецкую программу основной системы наземного боя (MGCS), цель которой – создание перспективного единого европейского танка.

Его не случайно называют "ответом "Армате". Именно демонстрация Т-14 подтолкнула западные страны на развитие собственных перспективных машин, и уже летом 2015 года ведущие оборонные предприятия Германии и Франции заявили об объединении усилий в деле модернизации танкового парка двух стран. Причем участники проекта решили не только работать вместе, но и объединиться на уровне организации. Немецкая компания Kraus-Maffei Wegmann и французская Nexter Defense Systems объединились в холдинг. Организация получила наименование KNDS – KMW and Nexter Defense Systems, она и анонсировала данную программу.

Было заявлено, что значительная часть опытно-конструкторских работ перейдет на двадцатые годы. Старт серийного производства танков MGCS начнется только к 2030 году. Впрочем, разработка отдельных элементов будущего ОБТ уже продвинулась в практическую плоскость.

Так, например, в настоящий момент проходит полевые испытания новое 140-мм орудие, которым предполагается оснастить перспективный танк. Недавно представители Nexter объявили, что пушка установлена на танк "Леклерк" для проведения тестовых испытаний. Орудие было успешно смонтировано, и к настоящему моменту из него сделано несколько сотен выстрелов.

По мнению экспертов, приведенному в издании Jane's, эта пушка обеспечит увеличение огневой мощи на 70% по сравнению со стандартным 120-мм орудием НАТО. Надо сказать, что в основу этого орудия легли наработки 80-90-х годов прошлого столетия. Тогда разведорганы НАТО получили информацию о разработке в СССР гладкоствольных 152-мм танковых пушек сверхвысокой баллистики.

В качестве ответа на этот вызов Nexter начал разработку новой артиллерийской системы для вооружения перспективных танков с возможностью ее установки на уже находящиеся в войсках машины.

Были созданы прототипы 140-мм гладкоствольной пушки, работы над которой должны были быть завершены к 2000 году. Однако в связи с тем, что по причине развала СССР появление новых российских танков стало неактуальным, проект был свернут.

Судя по всему, все эти наработки и были использованы при создании орудия, что ныне смонтировано на "Леклерк". Примечательно, что на западных оружейных ресурсах эта опытная пушка уже названа "открывалкой для "Арматы" с более чем прозрачным намеком на то, что Т-14 для нее - "консервная банка". Впрочем, для подобных хвастливых утверждений они явно не обладают достаточным объемом информации относительно новейшего российского танка.

Поскольку производство танков MGCS планируют начать только к концу следующего десятилетия, можно, конечно, говорить о значительной форе отечественных танкостроителей. Однако обратим внимание, что в рамках проекта MGCS предполагается не только создать совершенно новый танк, но и обновить существующие. А 140-мм пушка (если она действительно представляет такую угрозу для наших новейших танков) уже установлена на французский ОБТ. Сообщалось, что ими не планируется оснащать "Леклерки", но если исходить из того, что все возможности для этого есть, надо быть готовым к тому, что танки с этими пушками появятся гораздо раньше, чем в 2030 году.

Борис Дмитриев

Газета "Военно-промышленный курьер",