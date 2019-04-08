В G7 обеспокоены развитием событий в Идлибе

Париж. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Эскалация напряженности в сирийской провинции Идлиб вызывает обеспокоенность, заявили в субботу главы внешнеполитических ведомств стран "большой семерки" (G7) по итогам встречи во Франции.

"Мы крайне обеспокоены продолжающимся насилием, риском новой эскалации, постоянным притеснением сирийского народа собственным правительством, а также тем, что Дамаск осознанно препятствует гуманитарному доступу в Сирии", - отметили они в совместном коммюнике, говоря о ситуации в Сирии в целом.

"Мы все более обеспокоены эскалацией напряженности в последние недели и активностью сирийских правительственных сил в зоне деэскалации в Идлибе", - подчеркнули руководители внешнеполитических ведомств стран G7.