G7 обеспокоена присутствием российских военных в Венесуэле

Париж. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Главы дипломатических ведомств стран "большой семерки" (G7) выразили обеспокоенность в связи с присутствием российских военных в Венесуэле.

"Мы обеспокоены размещением российских военных, это может усугубить и без того опасную ситуацию", - говорится в заявлении, распространенном по итогам встречи глав дипведомств стран G7 в Динаре.

Также в заявлении отмечается необходимость "восстановления демократического и конституционного порядка в Венесуэле". "Мы призываем к новым, свободным, вызывающим доверие президентским выборам, которые должны быть проведены как можно скорее", - подчеркивается в коммюнике.

Кроме того, главы дипломатических ведомств иностранных дел стран G7 призвали все международное сообщество занять твердую позицию по Венесуэле, чтобы помочь гражданам этой страны найти мирный, устойчивый, демократический выход из кризиса.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на венесуэльского чиновника сообщило, что два военно-транспортных самолета прибыли из России в Каракас в рамках продолжающегося военного сотрудничества между двумя странами. По его словам, российские военные прибыли в Венесуэлу, чтобы обсудить техническое обслуживание Вооруженных сил страны и обучение военных, а также стратегические вопросы.