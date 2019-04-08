В Екатеринбурге замечены женские гантраки

Бронированные грузовики с пушками в кузове (гантраки) сфотографировали на репетиции парада победы в Екатеринбурге. Автомобили в пустынном камуфляже движутся в колонне боевой техники, хотя на вооружении армии России таких машин нет.

В кузове одного грузовика установлена спаренная зенитная установка ЗУ-23, в другом - раритетный крупнокалиберный пулемет ДШК времен Великой Отечественной войны со щитом. Спины расчета ЗУ-23 защищает стальной короб, кабины грузовиков прикрыты броневыми листами, лобовые стекла и радиаторы - стальными жалюзи.

- Два "Урала". На втором, оказывается, стоит ДШК. Расчеты ЗУ и ДШК женские. По информации от пресс-службы, бронировка самопальная по приказу командующего ЦВО, - приводит bmpd комментарий автора фото.

Видимо, экзотические машины должны продемонстрировать жителям столицы Урала "внедрение боевого сирийского опыта".

Антон Валагин