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08.04.2019
ТАСС

"Юрьева ночь" в память о полете Гагарина пройдет в десятках стран

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Лунная орбитальная станция Lunar Orbital Platform - Gateway (LOP-G)
Художественное изображение перспективной американской окололунной орбитальной станции Lunar Orbital Platform - Gateway (LOP-G).
Источник изображения: НАСА / nasaspaceflight.com

В рамках акции состоятся не менее 122 мероприятий

НЬЮ-ЙОРК, 6 апреля. /ТАСС/. Акция "Юрьева ночь" в память о Юрии Гагарине пройдет с 6 по 14 апреля в десятках стран мира. Запланированы более сотни различных мероприятий, сообщил корреспонденту ТАСС в субботу координатор программы в Лос-Анджелесе Рик Хэнтон.

"По последним данным, на нашем сайте yurisnight.net зарегистрированы 122 мероприятия в рамках "Юрьевой ночи". И это число, вероятно, еще возрастет", - сообщил он.

В частности, 46 различных акций в рамках "Юрьевой ночи" пройдут в странах Европы, 15 - Азии, шесть - Латинской Америки и 26 - в США. В Калифорнийском центре науки в Лос-Анджелесе в "Юрьевой ночи" примет участие астронавт NASA Стори Масгрейв, участник шести полетов по программе Space Shuttle. Это мероприятие, как отметили организаторы, приурочено к годовщине первого полета человека в космос 12 апреля 1961 года, предстоящему 50-летию высадки экипажа Apollo 11 на Луну 20 июля 1969 года и годовщине первого полета американского космического корабля Space Shuttle 12 апреля 1981 года.

Кроме того, "Юрьеву ночь" будут отмечать в центре Discovery Космического фонда США в Колорадо-Спрингс, Музее авиации и космоса в Вашингтоне, Космическом центре во Флориде, где установлен космический корабль  Atlantis, и на американской научной базе Amundsen–Scott на Южном полюсе.

"Юрьева ночь" первые была организована в 2001 году по случаю 40-й годовщины первого полета человека в космос и стала традиционной. "Цель проведения "Юрьевой ночи" состоит в том, чтобы заинтересовать общественность полетами в космос и вдохновить новое поколение. "Юрьева ночь" способствует созданию глобального сообщества людей, полных решимости определить будущее космических исследований", - отметили организаторы мероприятий.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Луна
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