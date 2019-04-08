F-16 повторил "успех" F-11

Курьёзная, но вместе с тем опасная ситуация произошла с истребителем ВВС Нидерландов. Во время учебных стрельб из бортового орудия самолёт F-16 Fighting Falcon попал сам в себя.

Инспекция безопасности Минобороны Нидерландов (Inspectie Veiligheid Defensie, IVD) опубликовала пресс-релиз, в котором раскрыла некоторые детали январского происшествия на полигоне Влиехорс (остров Влиланд). Тогда пара истребителей F-16 отрабатывала стрельбу из бортовых пушек, но один из истребителей получил повреждения и был вынужден вернуться на базу.

Повреждения обшивки F-16. Источник изображения: ivd.nl

Как показали промежуточные итоги расследования, истребитель подбил сам себя. Инспекция безопасности продолжает расследование, чтобы выяснить, по какой причине снаряд задел обшивку самолёта, а его фрагменты попали в двигатель.

В истории американской авиации зафиксирован парадоксальный случай, когда пилот сбил сам себя из бортовой пушки. В 1952 году F-11 Tiger ВМС США на высоте 6 км отрабатывал стрельбы по надводным целям, после чего резко снизился и попал под свои же снаряды. Тогда лётчик сумел посадить самолёт, но получил серьёзные травмы.