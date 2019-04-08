"Шаг к эскалации": НАТО и Грузия провели учения в Черном море

Корабли НАТО и Грузии провели учения в Черном море

Корабли НАТО и береговой охраны МВД Грузии провели совместные учения в акватории Черного моря. В Госдуме такие действия назвали "шагом к эскалации напряженности в черноморском регионе". Депутаты также предположили, что активность НАТО в этих водах будет увеличиваться по мере приближения второго тура выборов президента Украины.

Четыре корабля второго постоянного морского соединения НАТО (SNMG2) совместно с двумя кораблями береговой охраны МВД Грузии провели учения в акватории Черного моря, сообщили в грузинском ведомстве.

Там уточнили, что стороны проводили совместные маневры и абордаж с использованием технического регламента Североатлантического альянса. Целью учений в МВД Грузии назвали повышение уровня совместимости и взаимодействия береговой охраны погранполиции министерства с морскими силами НАТО.

Грузинская сторона привлекла к учениям корабли "Диоскурия" и "Очамчира". НАТО, в свою очередь, представляли корабли из Нидерландов, Турции, Румынии и Болгарии. Флагманом являлся голландский корабль Evertsen.

Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин назвал эти маневры очередным шагом к эскалации напряженности в черноморском регионе. Он напомнил, что такие действия не служат обеспечению там стабильности.

"На подобное поведение мы должны реагировать в части сопровождения данных кораблей, наблюдения за учениями. Соответствующие действия мы реализуем", - сказал депутат RT.

Швыткин также обратил внимание, что учения прошли на фоне проводимых на Украине выборов президента страны. По его мнению, активность стран блока НАТО в акватории Черного моря будет нарастать по мере приближения второго тура голосования, который состоится 21 апреля.

Корабли НАТО находились в Грузии с 1 апреля и уже покинули территориальные воды страны.

О намерении стран альянса проводить совместные учения с украинскими и грузинскими военными, обмениваться с ними информацией, а также совершать заходы в порты акватории Украины и Грузии стало известно 4 апреля, когда страны блока согласовали соответствующие меры на сессии глав МИД в Вашингтоне.

Как пояснил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, принятые меры позволят улучшить осведомленность руководства военного союза о ситуации в регионе. Генсек альянса также заявил, что Россия продолжает военное усиление в Черном море, в связи с чем НАТО должно "сохранить свое внимание и присутствие в этом жизненно важном регионе".

До этого представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс собирается принять меры по обеспечению безопасного прохода украинских судов через Керченский пролив, а также по расширению масштабов воздушной разведки в Черном море. По ее мнению, выработанные НАТО шаги "чрезвычайно важны" для стран, которые являются соседями России в регионе.

Американский представитель считает, что на данном этапе необходимо уделить особое внимание, "чтобы гарантировать, что эти воды освобождены", и чтобы страны региона "были свободны от российского вмешательства".

Ее также озаботило то, что российская сторона размещает свои оборонительные вооружения в Крыму, переход которого под юрисдикцию России США не признают.

"Очень важно, чтобы жители Румынии, Болгарии, Украины и Грузии чувствовали себя безопасно в зоне Черного моря - как на воде, так и на суше", - отметила постпред.

Намерение альянса принять новый пакет мер по поводу Черного моря она объяснила ноябрьским инцидентом в Керченском проливе, в котором Украина и ряд западных стран обвиняют Россию. Хатчисон подчеркнула, что у США и стран-членов НАТО должна быть возможность противостоять России на Черном море. "Недопустимо, что украинских моряков удерживают в тюрьме в Москве. Мы должны убедиться, что у нас есть возможность сдерживать агрессию России", - заявила она.

Комментируя такие заявления представителя США при НАТО, первый вице-спикер Государственного совета Крыма Ефим Фикс напомнил странам блока, что они должны соблюдать правила прохода судов через Керченский пролив вне зависимости от количества военных кораблей у берегов России.

"А что Украину поддерживать - у нее что, брюки падают, или ремень порвался? Это самостоятельное государство, правда, управляемое парткомом Вашингтона. Но пусть выполняют нормы международного права и с уважением относятся к законодательству соседнего государства - дружественного государства Российская Федерация", - приводит слова Фикса "Российская газета".

В свою очередь, депутат Госдумы России от Республики Крым Михаил Шеремет высказал мнение, что намерение американской стороны принять пакет мер по усилению своего влияния в Черном море способствует развитию второго Карибского кризиса.

Депутат уверен, что НАТО использует инцидент в Керченском проливе для наращивания своей мощи в Черном море, ставя тем самым под угрозу весь миропорядок. По его словам, необходимо обсудить вопрос об ограничениях для кораблей альянса в этом регионе.

"США напрямую ответственны за раскручивание нового витка гонки вооружений и возникновение второго Карибского кризиса. Вся ответственность полностью лежит на Вашингтоне", - подчеркнул Шеремет. При этом сам пакет мер НАТО по Черному морю он назвал абсурдным.

Лидия Мисник