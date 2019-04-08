Эксперты прокомментировали причины падения авиакосмического производства РФ

Росстат представил данные, касающиеся уровня производства военной техники, гражданской и техники двойного назначения. Если верить опубликованной статистике, то в России за прошлый год наблюдалось существенное сокращение объёмов производство такого рода продукции.

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Главная статистическая служба России сообщает, что объёмы производства самолётов, вертолётов, космических аппаратов, включая спутники различного назначения, ракет снизились на 13,8%. РБК, ссылаясь на Росстат, пишет, что в предыдущие несколько лет фиксировался неизменный рост производства продукции такого характера. При этом значения роста достигали 20 процентов в год.

Отмечается, что в первые два месяца текущего года падение темпов производства авиационной и космической техники достигло рекорда. Падение в январе-феврале по летательным аппаратам составило 48 процентов в сравнении с тем же периодом года прошлого. Очевидно, что спад по этой продукции внёс вклад и в общие промышленные показатели. Кстати, пока Росстат их не озвучивает.

Эксперты прокомментировали данные о спаде объёмов производства самолётов, вертолётов, ракет, спутников, запасных частей к ним. Высказано предположение, что такой спад связан с близостью к окончанию реализации ряда программ перевооружения российской армии. Также отмечены проблемы санкционного характера, включая санкции США, из-за которых российская авиастроительная отрасль перестала получать композиты (в первую очередь для крыла МС-21). Указано и на проблемы в ракетно-космической отрасли, где в который раз пересматриваются планы и программы, причём не в лучшую для отрасли сторону.