Учения ВС Азербайджана нацелены на проведение наступательных операций - министр обороны

Баку. 6 апреля. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Вооруженные силы Азербайджана должны быть готовы к началу активных боевых действий, заявил министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов на совещании в субботу в Центральном командном пункте ВС страны.

"Все учения, проводимые согласно плану, нацелены на проведение широкомасштабных наступательных операций", - подчеркнул З.Гасанов, слова которого приводятся в сообщении Минобороны Азербайджана.

Он отметил, что безответственные заявления военно-политического руководства Армении способствуют росту напряженности на линии карабахского конфликта.

"Министр дал конкретные указания командирам и начальникам всех уровней организовать постоянное наблюдение и держать под контролем действия противника, дать решительный ответ на его возможные провокации и в любое время быть готовыми к началу активных боевых операций", - сообщает оборонное ведомство Азербайджана.

З.Гасанов поставил перед командирами задачу увеличить интенсивность учений и тренировок, "в особенности в ночное время, в условиях и на местности, максимально приближенных к боевым", говорится в сообщении.

Ситуация в зоне карабахского конфликта резко обострилась в ночь на 2 апреля 2016 года. Начались боевые действия с применением авиации и артиллерии. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия на линии соприкосновения. Стороны конфликта также заявляли о значительных потерях противника и ограниченных собственных потерях.

5 апреля 2016 года в Баку и столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте заявили о достижении соглашения о прекращении огня в зоне карабахского конфликта.

Азербайджан в начале 1990-х годов утратил контроль над территорией Нагорного Карабаха и семи районов в результате конфликта с армянским населением региона и Арменией.

Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны был установлен в мае 1994 года.

В настоящее время переговорный процесс идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В нее входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США.