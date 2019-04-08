Бесполетная зона для боевой авиации введена на западе Ливии
Ливийская национальная армия (ЛНА) командующего Халифы Хафтара объявила бесполетную зону в западном регионе страны.
В этом районе военнослужащие ведут наступление на Триполи, сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на коммюнике военных.
"Армия Ливии объявляет западный регион страны зоной военных действий и вводит запрет на полеты боевой авиации в этом районе", – цитирует ТАСС коммюнике.
Сообщается, что ливийские военнослужащие будут наносить удары по любым аэропортам, откуда производятся боевые вылеты.
Заявление армии прозвучало после того, как ВВС правительства, признанного международным сообществом, премьер-министра Фаиза Сараджа атаковали позиции армии Хафтара.
Ранее командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар отказался встречаться в Женеве с главой заседающего в Триполи Правительства национального согласия Фаизом Сараджем.
В четверг командующий ЛНА Халифа Хафтар отдал приказ о начале наступления на Триполи. Он заявил, что продолжит боевые действия против контролирующих Триполи вооруженных группировок вплоть до освобождения города.
В пятницу подразделения ЛНА подошли к окраинам ливийской столицы, взяв под контроль территорию международного аэропорта Триполи.
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Евгения Шестак
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