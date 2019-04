The New York Times (США): у НАТО в юбилейный год появились признаки внутреннего разлома

На юбилейной встрече министров обороны НАТО стали заметнее внутренние противоречия, разрывающие этот альянс на части, пишет «Нью-Йорк Таймс». Один европейский дипломат, немного преувеличив, заметил, что ему это напоминает ситуацию, когда человек идет на день рождения, а попадает на поминки. Разрушаются связи между нациями, которые первыми подписали этот договор.

Чтобы отметить 70-й юбилей НАТО, госсекретарь Майк Помпео собрал вечером в среду министров обороны всех стран-членов альянса в том же зале, где Гарри Трумэн подписал пакт о создании Организации Североатлантического договора. "Ни один военный альянс в мире даже близко не способен делать то, что делаем мы", - сказал г-н Помпео, подчеркивая успешность НАТО.

Однако повсеместно были заметны силы, разрывающие на части этот альянс.

Разрушаются связи между корневыми нациями, подписавшими первоначальный договор, который был выставлен рядом с г-ном Помпео. Новые члены, которые когда-то были советскими республиками, становятся авторитарными. На этой неделе Пентагон блокировал поставки в Турцию оборудования для самого современного оружия НАТО - для истребителя F-35, поскольку эта страна не хочет отказываться от приобретения современных российских зенитно-ракетных комплексов.

Вице-президент Майк Пенс во время праздничной церемонии заявил о том, что Германия рискует оказаться "в заложниках у России" из-за ее поддержки строительства прямого энергетического трубопровода из России.

Что касается президента Трампа, то он вообще нигде не присутствовал, поскольку европейские и американские официальные лица хотели держать его подальше от праздничных мероприятий, опасаясь того, что он может вновь поднять вопрос о выходе Соединенных Штатов из НАТО, если другие члены альянса не увеличат свою долю в его финансировании.

Во время одного из многочисленных приемов один европейский дипломат, немного преувеличив, заметил, что все происходящее напоминает ему такую ситуацию, когда человек направляется на вечеринку по поводу дня рождения, а оказывается на поминках.

Самую большую осторожность при проходе по этому минному полю должен проявлять Йенс Столтенберг, норвежский дипломат, который в настоящее время возглавляет Североатлантический альянс. Г-н Столтенберг искусно провел во вторник встречу с г-ном Трампом в Белом доме, в ходе который генеральный секретарь НАТО поблагодарил американского президента за его настоятельный призыв к странам НАТО по поводу увеличения расходов на их оборону, и в результате сумма дополнительных ассигнований на эти цели к концу 2020 года может составить 100 миллиардов долларов.

Очевидно, что г-н Столтенберг хорошо знал свою аудиторию. Увеличение взносов союзниками, скорее всего, является единственным вопросом, который г-н Трамп обсуждает по поводу НАТО. В своих публичных комментариях президент США, похоже, не проявляет интереса к тому, как этот альянс противодействует России или ведет борьбу с новыми угрозами, в том числе с ежедневными кибератаками, предпринимаемыми против государств-членов НАТО, от беспокоящих до наносящих реальный ущерб.

И только оказавшись на Капитолийском холме, г-н Столтенберг, обращаясь собравшимся членам обеих палат Конгресса, публично представил свое видение многочисленных нарушений со стороны России, включая аннексию Крыма, нападение с использованием боевого нервно-паралитического отравляющего вещества в Британии, а также нарушение Москвой Договора о ракетах средней и меньшей дальности, из которого Соединенные Штаты в настоящее время выходят.

"НАТО всегда будет предпринимать необходимые шаги для осуществления внушающего доверие и эффективного сдерживания", - отметил г-н Столтенберг. Однако во вторник он ничего не сказал о том, какие формы должно принять это сдерживание. В комментариях, адресованных министрам иностранных дел 29 стран НАТО - увеличение по сравнению с дюжиной стран, подписавших первоначальный договор - г-н Столтенберг подчеркнул, что никакие ракеты среднего радиуса действия не будут размещаться на европейской земле для противодействия российскому оружию, хотя противостояние с Россией и становится похожим на возобновленную холодную войну.

Однако никакие торжества или предупреждения не способны скрыть серьезные расхождения, возникшие внутри НАТО за последние несколько лет, и при этом лишь некоторые из них имеют отношение к г-ну Трампу.

Г-н Помпео выразил недовольство по поводу тех аргументов, которые он часто слышит в Европе. По его мнению, европейские страны даже близко не тратят на оборону тех сумм, которые имеет в виду г-н Трамп и о которых раньше говорил президент Барак Обама.

"Сейчас не время повторять давно используемые оправдания по поводу того, что наши граждане не хотят увеличения расходов на оборону или на безопасность", - подчеркнул г-н Помпео, тщательно следя за тем, чтобы не повторить угрозы г-на Трампа о том, что Соединенные Штаты могут выйти из НАТО, если другие страны-члены не увеличат свои расходы на оборону.

Но в этом и не было необходимости. В прошлом году г-н Трамп периодически говорил своим помощникам, что он больше не видит смысла в пребывании в Североатлантическом альянсе. А во время торжественных мероприятий на этой неделе по поводу 70-летнего юбилея НАТО возникало такое ощущение, что ущерб уже нанесен - хотя президент США еще не перешел от словесных угроз к конкретным шагам.

В подготовленном докладе Совета по международным делам - он озаглавлен так: "Внешняя политика Трампа лучше, чем она кажется" (Trump's Foreign Policies Are Better Than They Seem) - Роберт Блэквилл (Robert Blackwill), бывший заместитель советника по национальной безопасности и посол США в Индии в период правления администрации Джорджа Буша-младшего, подчеркнул, что отношение президента к Североатлантическому альянсу, в лучшем случае, можно назвать смешанным, но, вероятно, он сделал в этом отношении больше плохого, чем хорошего.

В одном из интервью г-н Блэквилл похвалил г-на Трампа за оказание давления на союзников, а также за поддержку расширенной обороны НАТО с участием американских военнослужащих и использованием разведывательных технологий на границе с Россией.

Однако, по его словам, ничто из перечисленного не имеет большого значения, "если союзники перестанут доверять тому, что Соединенные Штаты готовы их защищать в соответствии со Статьей 5". Как известно, в ней говорится о том, что нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. По мнению г-на Блэквилла, самая большая ошибка г-на Трампа состоит в "подрыве сдерживания", которое, по его мнению, часто зависит не только от военной мощи, но и от психологии.

Осознавая уже нанесенный ущерб, г-н Помпео подтвердил обязательства Соединенных Штатов, вытекающие из Статьи 5, и сделал он это в своей короткой речи в четверг, выступая перед министрами иностранных дел альянса. Но, похоже, мало кто из собравшихся в зале ему верил, и они, вероятно, вспоминали о том, что г-н Трамп отказался упомянуть вытекающие из этого договора обязательства во время визита прошлым летом в Брюссель по поводу открытия нового здания штаб-квартиры НАТО, и он неохотно сделал это лишь позднее.

"Никогда раньше НАТО не сталкивалась американским лидером, не демонстрирующим глубокую веру в НАТО", - отметили в своем комментарии в газете Washington Post Николас Бернс (R. Nicholas Burns) и Дуглас Льют (Douglas Lute), два бывших постоянных представителя США при НАТО.

Детально представив в своем докладе многочисленные кризисы, охватившие Североатлантический альянс, эти два бывших посланника указали на более серьезную уязвимость, которая объясняется в большей степени тем, каким образом НАТО использует свои ресурсы, а не тем, как альянс собирает деньги.

В течение многих лет планирование в НАТО и доктрины альянса, похоже, были безнадежно связаны со старым представлением о российском военном вторжении через Фульдский коридор (Fulda Gap), который представляет собой расположенную на территории Германии низменность, по которой могут пройти танки. Что касается киберцентра альянса, расположенного к северу от Брюсселя, то его работа полностью была сфокусирована на защите своих собственных сетей, который уже в течение многих лет подвергаются постоянным атакам.

Несколько лет назад киберзащита НАТО по выходным дням работала с 9 часов утра до 5 часов вечера, а идея о том, что поддерживаемые государством хакеры могут подождать конца недели для нанесения ущерба коммуникациям альянса или его обороне, наталкивались на препятствия в виде бюджетных ограничений и рабочих графиков. До недавнего времени было мало дискуссий по поводу наступательных киберопераций и доктрин сдерживания.

Лишь сегодня НАТО начинает думать об уязвимости гражданских и военных коммуникаций, основанных на сетях мобильной связи 5G. Сам альянс проявляет медлительность в отношении того, как искусственный интеллект и будущие квантовые компьютеры могут изменить тот вызов, который связан с защитой членов НАТО. Состоявшиеся на этой неделе в Вашингтоне встречи были первыми, в ходе которых какое-то время было уделено обсуждению вопроса об угрозе со стороны Китая.

На следующей неделе расположенный в столице Эстонии Таллине современный киберцентр проведет учения против вымышленного государства Берилия (Berylia). Планируется проведение кибератак против его электрических сетей, систем коммуникаций, а также против его избирательной системы. В реальном мире именно это и происходит на Украине, которая стремится вступить в НАТО. Однако Украина не занимала центрального места в ходе обсуждений на мероприятиях, связанных с 70-летним юбилеем альянса.

"Нас ослепляет постоянное фокусирование внимания на стандарте относительно 2%", - отметил представляющий штат Коннектикут сенатор-демократ Кристофер Мерфи (Christopher S. Murphy). Он имел в виду существующую в настоящее время цель, в соответствии с которой государства-члены НАТО к 2024 году должны расходовать на нужды обороны 2% своего ВВП.

"На самом деле, имеет значение то, каким образом расходуются средства на свою оборону, - отметил г-н Мерфи. - А как бы боремся с российской пропагандой во время выборов, а также со взятками в энергетическом секторе?"

Дэвид Сангер (David Sanger)

