СМИ: ВМФ понадобились еще два корабля типа "Иван Грен"

Руководство ВМФ России и промышленности обсуждают продолжение серии больших десантных кораблей типа "Иван Грен", сообщил FlotProm со ссылкой на два источника, флотский и отраслевой. Изначально речь шла о постройке двух БДК: головной "Иван Грен" передан флоту в 2018 году, "Петр Моргунов" завершает заводские испытания, ввод его в строй планируется конца года.

- В связи с устареванием десантных кораблей проектов 1171 и 775, большой потребностью флота в этих кораблях, закладка двух новых БДК может произойти в 2019-2020 годах. Мощностей завода "Янтарь" для этого достаточно, - рассказали собеседники издания.

Напомним, к 2018 Невское ПКБ подготовило модернизированный вариант БДК: с улучшенными мореходными качествами, мореходностью и обитаемостью. Также, по словам разработчиков, в обновленном проекте были устранены "детские болезни" "Ивана Грена".

- Сейчас идет речь о переработке проекта БДК с увеличением водоизмещения до 8000 тонн. Проект при этом получит литеру 11711М. На время его разработки завод "Янтарь" модуг загрузить второй парой БДК типа "Иван Грен", - рассказал информированный отраслевой источник портала.

БДК типа "Иван Грен" имеют длину корпуса 120 метров и водоизмещение 5000 тонн. Корабль может перевозить две роты морских пехотинцев со снаряжением и техникой, 13 танков или 36 БМП.

Антон Валагин