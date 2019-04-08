Войти
08.04.2019
Российская газета

СМИ: ВМФ понадобились еще два корабля типа "Иван Грен"

574
0
+3
Источник изображения: rg.ru

Руководство ВМФ России и промышленности обсуждают продолжение серии больших десантных кораблей типа "Иван Грен", сообщил FlotProm со ссылкой на два источника, флотский и отраслевой. Изначально речь шла о постройке двух БДК: головной "Иван Грен" передан флоту в 2018 году,  "Петр Моргунов" завершает заводские испытания, ввод его в строй планируется конца года.

- В связи с устареванием десантных кораблей проектов 1171 и 775, большой потребностью флота в этих кораблях, закладка двух новых БДК может произойти в 2019-2020 годах. Мощностей завода "Янтарь" для этого достаточно, - рассказали собеседники издания.

Напомним, к 2018 Невское ПКБ подготовило модернизированный вариант БДК: с улучшенными мореходными качествами, мореходностью и обитаемостью. Также, по словам разработчиков, в обновленном проекте были устранены "детские болезни" "Ивана Грена".

- Сейчас идет речь о переработке проекта БДК с увеличением водоизмещения до 8000 тонн. Проект при этом получит литеру 11711М. На время его разработки завод "Янтарь" модуг загрузить второй парой БДК типа "Иван Грен", - рассказал информированный отраслевой источник портала.

БДК типа "Иван Грен" имеют длину корпуса 120 метров и водоизмещение 5000 тонн. Корабль может перевозить две роты морских пехотинцев со снаряжением и техникой, 13 танков или 36 БМП.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
11711
Похожие новости
10.01.2019
В 2018 году состав ВМФ России пополнили более 25 боевых кораблей и судов обеспечения
10.10.2018
БДК "Иван Моргунов" планируют передать ВМФ в 2019 году - ПСЗ "Янтарь"
29.03.2018
На коллегии Минобороны РФ определились с планами развития Северного флота
12.12.2017
На БДК "Иван Грен" проходит очередной этап государственных испытаний
28.11.2017
Тотальное перевооружение. Какую технику получила Армия России в 2017-м
22.03.2017
Верфи России: ядерные "Бореи", хищные "Ясени" и корабли-невидимки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.04 19:41
  • 2
Российский "танк для нищих" обогатили "Андромедой"
  • 08.04 18:58
  • 8
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
  • 08.04 18:57
  • 171
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 08.04 18:47
  • 59
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 08.04 18:23
  • 1
В Индии ответили на выводы комиссии США о том, что Пакистан не терял F-16
  • 08.04 18:22
  • 3
В Индии рассказали о сроках поставки модернизированных МиГ-29 Россией
  • 08.04 18:09
  • 2
"На Москву": украинский министр поедет в Россию на танке
  • 08.04 18:01
  • 2
Комплекс "Янычар" - "классная работа" огнемётчиков
  • 08.04 17:42
  • 1
Бронированный экстремал "Торос" в Арктике превосходит обычные БМП и БТР
  • 08.04 17:34
  • 4
Экзотические блиндированные "Уралы" в Екатеринбурге
  • 08.04 17:32
  • 11
Польша защитит Литву. А кто защитит Польшу?
  • 08.04 17:12
  • 7
Трамп предложил России и Китаю сократить расходы на вооружение
  • 08.04 16:57
  • 13
Для российских танков создадут снаряд с радиоуправлением
  • 08.04 16:52
  • 13
Российские "Рапторы" лишат американских двигателей
  • 08.04 16:43
  • 3
Бряцанье оружием: на Украине впервые рассекретили технику комплекса "Нептун"