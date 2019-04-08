Ракетные крейсеры Северного флота выполнят стрельбы в Баренцевом море

Речь идет о кораблях "Петр Великий" и "Маршал Устинов"

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и ракетный крейсер "Маршал Устинов" проведут артиллерийские и ракетные стрельбы в Баренцевом море. Об этом сообщает в субботу пресс-служба Северного флота.

"Планируется, что ракетные крейсеры Северного флота выполнят ряд учебно-боевых задач в море, в том числе комплекс артиллерийских и ракетных стрельб по морским и воздушным целям", - говорится в сообщении.

Выход кораблей в море продлится в течение нескольких дней в рамках проверки боевой подготовки за зимний период обучения. Экипажи крейсеров также отработают слаженность маневрирования, применения оружия. С палуб кораблей выполнят полеты вертолеты Ка-27, которые решат задачи по поиску и условному уничтожению подводных лодок.

Моряки уделят внимание оказанию помощи в море и борьбе за живучесть на ходу и при стоянке. Во время некоторых этапов они будут взаимодействовать с экипажами подводных лодок разных типов.