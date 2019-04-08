КНДР заподозрили в работе над стратегической подлодкой

КНДР может вести разработку собственной стратегической подводной лодки. Об этом говорят спутниковые снимки.

Как пишет южнокорейский ежедневник "Чосон Ильбо" , впервые об этом стало известно еще в 2016 году. Тогда спутник зафиксировал объект, который мог быть подводной лодкой. в районе порта Синпхо, где находится центр разработок подводных лодок. Размеры объекта превышали субмарины, стоящие на вооружении КНДР.

В статье отмечается, что если Северной Корее удастся построить подводную лодку водоизмещением в три тысячи тонн, способную загружать три или четыре баллистические ракеты, потенциал стратегического удара страны может быть значительно увеличен. На сегодняшний день у Пхеньяна есть только одна субмарина "Синпхо" водоизмещением около двух тысяч тонн. Она может нести только одну баллистическую ракету.

Кстати, как отмечается в статье, предполагается, что КНДР разрабатывает и баллистическую ракету подводного базирования семейства "Пуккыксон". Ее дальность должна превысить возможности предыдущих модификаций и достигать две тысячи километров. И тогда она в состоянии будет поразить цели в том числе и на Гавайях.

Светлана Цыганкова