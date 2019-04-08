"Петр Великий" и "Маршал Устинов" вышли на стрельбы в Баренцево море

Крейсеры ВМФ России "Петр Великий" и "Маршал Устинов" вышли в Баренцево море. Они приступают к ракетным стрельбам по морским и воздушным целям.

"Сегодня (6 апреля) в рамках проведения итоговых мероприятий боевой подготовки Северного флота за зимний период обучения 2019 учебного года в Баренцево море вышли тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и ракетный крейсер "Маршал Устинов", — цитирует "Интерфакс" начальника пресс-службы флота Вадима Серга.

В течение нескольких дней будет отработана слаженность действий при совместном маневрировании и применении оружия. Также корабельные вертолеты Ка-27 проведут поиск и условное уничтожение подлодок противника.

Серга добавил, что на отдельных этапах экипажи ракетных крейсеров будут взаимодействовать с экипажами нескольких российских атомных субмарин различных типов и классов. Они тоже выполнят плановые задачи боевой подготовки.