Второй запуск Falcon Heavy запланирован на начало апреля
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Запуск ракеты-носителя сверхтяжёлого класса Falcon Heavy со спутником связи Arabsat-6A запланирован на 9 апреля. Об этом сообщает пресс-служба SpaceX.
Первый испытательный запуск ракеты-носителя состоялся в феврале 2018 года.
В SpaceX сообщили, что следующий запуск Falcon Heavy состоится со стартового комплекса LC-39, расположенного на территории космического центра Кеннеди в штате Флорида. Сверхтяжёлая ракета-носитель будет использоваться для вывода на орбиту спутника связи Саудовской Аравии Arabsat-6A.
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