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08.04.2019
Военно-промышленный курьер

Второй запуск Falcon Heavy запланирован на начало апреля

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Источник изображения: vpk-news.ru

Запуск ракеты-носителя сверхтяжёлого класса Falcon Heavy со спутником связи Arabsat-6A запланирован на 9 апреля. Об этом сообщает пресс-служба SpaceX.

Первый испытательный запуск ракеты-носителя состоялся в феврале 2018 года.

В SpaceX сообщили, что следующий запуск Falcon Heavy состоится со стартового комплекса LC-39, расположенного на территории космического центра Кеннеди в штате Флорида. Сверхтяжёлая ракета-носитель будет использоваться для вывода на орбиту спутника связи Саудовской Аравии Arabsat-6A.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Саудовская Аравия
Компании
SpaceX
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1 комментарий
№1
08.04.2019 15:34
Заглавное фото такое... анатомическое)))
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