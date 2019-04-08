Второй запуск Falcon Heavy запланирован на начало апреля

Запуск ракеты-носителя сверхтяжёлого класса Falcon Heavy со спутником связи Arabsat-6A запланирован на 9 апреля. Об этом сообщает пресс-служба SpaceX.

Первый испытательный запуск ракеты-носителя состоялся в феврале 2018 года.

В SpaceX сообщили, что следующий запуск Falcon Heavy состоится со стартового комплекса LC-39, расположенного на территории космического центра Кеннеди в штате Флорида. Сверхтяжёлая ракета-носитель будет использоваться для вывода на орбиту спутника связи Саудовской Аравии Arabsat-6A.