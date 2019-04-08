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08.04.2019
Военно-промышленный курьер

В 2018 году в России сократилось производство самолетов и ракет

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Источник изображения: vpk-news.ru

Согласно опубликованным данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) производство в высокотехнологичных обрабатывающих отраслях упало в 2018 году после двух лет роста.

Основной спад произошел в производстве гражданских и военных самолетов, вертолетов, космических кораблей и межконтинентальных ракет.

Так, производство российских летательных аппаратов, включая космические, в 2018 году сократилось на 13,5%, при этом до 2018 года данное производство росло четыре года подряд. По данным того же Росстата, в 2014 - 2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9 - 20% ежегодно.

Уточняется, что речь идёт о производстве по коду ОКВЭД "Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования".

Это довольно широкий сектор производства, в частности, туда входят: производство межконтинентальных баллистических ракет, гражданских и военных самолетов, стартовых комплексов для ракетной и космической техники, вертолетов, искусственных спутников, орбитальных станций, космических челноков, беспилотных летательных аппаратов, комплектующих для самолетов и вертолетов.

По данным Росстата, отмечает Регнум, выпуск продукции по всем вышепречисленным статьям стал существенно снижаться с июля 2018 года. Экономисты указывают, что основной причиной сокращения производства летательных аппаратов, включая космические прежде всего связано с тем, что пик государственного оборонного заказа уже пройден. Дело в том, что в авиации доминируют государственные поставки. Поскольку основные закупки в рамках государственного оборонного заказа уже были сделаны в предыдущие годы, то в 2018 году наблюдался спад совокупного объема поставок авиатехники - как самолетов, так и вертолетов.

При этом каких-то драматических изменений в производстве гражданской авиации не произошло. Однако сказывается и влияние санкций.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Гособоронзаказ
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