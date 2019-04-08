Кризис в Ливии: переговоров не будет

Хафтар отказался от переговоров с Сараджем

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар отказался от беседы со своим противником - главой Правительства национального согласия Файезом Сараджем. При этом сам Сарадж ратует за проведение этой встречи в Женеве. Генсек ООН Антонио Гутерриш, МИД России, страны G7 призвали к деэскалации конфликта и решению кризиса в Ливии через инклюзивный диалог. Тем временем бои под Триполи продолжаются.

Фельдмаршал Халифа Хафтар, командующий Ливийской национальной армией и поддерживаемый рядом стран арабского мира, отказался встретиться в Женеве с главой утвержденного ООН Правительства национального согласия Файезом Сараджем.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш после беседы с генералом в ливийском городе Бенгази. Генсек специально прилетал в Ливию, чтобы призвать к политическому решению двоевластия в стране и избежать "кровавой конфронтации", передает телеканал Al Jazeera.

"Покидаю Ливию с тяжелым сердцем. Я все еще надеюсь, что можно избежать кровавой конфронтации в Триполи. ООН стремится содействовать политическому решению, и, что бы ни случилось, ООН стремится поддерживать ливийский народ", - сказал Гутерриш.

По сообщению телеканала Al-Arabiya, Хафтар заявил Гутерришу, что его военная операция в отношении правительства национального согласия будет продолжаться до тех пор, пока не будет побежден "терроризм".

Вместе с тем, сообщается, что Саррадж со своей стороны согласился встретиться с Хафтаром. Специальный представитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе рассказал Совету безопасности ООН, что проведет в субботу встречу с Хафтаром, а затем с Сарраджем.

Неожиданное наступление армии Хафтара на Триполи началось вечером в четверг, 4 апреля. Со своей стороны, Сарадж приказал подконтрольным ему вооруженным силам защищать столицу. Он также разрешил использовать военно-воздушные силы для "защиты гражданского населения".

В этот же день в страну въехали главари С‚РµСЂСЂРѕСЂРёСЃС‚РёС‡РµСЃРєРѕР№ РіСЂСѓРїРїРёСЂРѕРІРєРё В"РђР"СЊ-РљР°РёРґР°В" (РѕСЂРіР°РЅРёР·Р°С†РёСЏ Р·Р°РїСЂРµС‰РµРЅР° РІ Р РѕСЃСЃРёРё) (организация запрещена в России).

"У нас имеется подтвержденная информация о прибытии из Сирии на запад Ливии главарей "Аль-Каиды", - заявил Хафтар.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за развитием ситуации в Ливии. По его словам, самое главное, чтобы в Ливии не возобновилось кровопролитие. Представитель главы российского государства также добавил, что необходимо и дальше прилагать все возможные усилия для того, чтобы урегулировать ситуацию мирным способом.

"Москва в этом не участвует никак", - добавил Песков, отвечая на вопрос, собирается ли Россия участвовать в поддержке Хафтара.

В российском МИДе заявили, что ливийским противоборствующим сторонам следует проявлять спокойствие и сдержанность, иначе "сложная ситуация в стране" может еще ухудшится. Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что

Россия выступает за то, чтобы ливийские военно-политические силы отказались от силовых методов борьбы за власть.

По пути к столице страны Триполи армия Хафтара успела практически без боя занять город Гарьян, а после этого - закрепиться в районе КПП в 27 км от Триполи.

На следующий день силы Сараджа заявили, что сумели остановить отряды Хафтара, контролирующие до трети Ливии (восточную часть страны).

"Ситуация на дороге, идущей вдоль побережья, стабильная", - подчеркнул источник. Он также отметил, что 150 человек, подчиняющихся Хафтару, попали в плен.

Однако позже источники, близкие к командованию фельдмаршала, сообщили, что бои в окрестностях столицы продолжаются, а силы Хафтара удерживают аэропорт, передает НСН.

"Взят под контроль международный аэропорт Триполи, в его окрестностях идут бои", - сказали в штабе Хафтара.

Утром в субботу 6 апреля силы Правительства национального согласия проинформировали о том, что им удалось восстановить контроль над международным аэропортом Триполи. В настоящее время вооруженные силы находятся в 20 км от столицы страны. Дорога между городом и воздушной гаванью закрыта.

Ополченцы, известные как Объединенные силы защиты Триполи, базирующиеся в муниципалитете Эль-Джебель-эль-Гарби и в небольших городах вокруг ливийской столицы, объявили, что они также будут мобилизованы, чтобы отразить наступление Хафтара.

Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Каир плотно координируют шаги в урегулировании кризиса в Ливии.

По словам главы российского дипломатического ведомства, восстановление государственности в стране должно идти через инклюзивный диалог.

Дипломат также указал на то, что важной задачей Москвы и Каира является оказание помощи ливийцам в преодолении имеющихся разногласий. Кроме того, также необходимо выйти на устойчивые договоренности по параметрам национального примирения, сказал глава МИД РФ.

"У нас общее видение путей восстановления ливийской государственности через инклюзивный национальный диалог с участием представителей ведущих военно-политических сил, гражданского общества, регионов", - подчеркнул министр.

Лавров также отметил, что РФ выступает в поддержку действий ООН по нормализации в Ливии путем проведения выборов и конституционной реформы. Он добавил, что затянувшийся кризис в Ливии - прямое следствие нелегитимного военного вмешательства НАТО, передает ФАН.

Страны G7 также призвали к деэскалации конфликта.

"Настоятельно призываем все вовлеченные стороны немедленно прекратить всю военную деятельность и движение в направлении Триполи, которые препятствуют перспективам политического процесса под руководством ООН, ставят под угрозу гражданское население", - говорится в заявлении "семерки".

Рафаэль Фахрутдинов