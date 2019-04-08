Списанные американцами катера Грузия задействовала в учениях по абордажу

Грузинские сторожевые катера провели совместные маневры в районе акватории порта Поти с боевыми кораблями НАТО, находящимися в Чёрном море. Учения, как заявлено, носят характер "поддержки" Грузии со стороны Североатлантического альянса.

Обращает на себя внимание тот факт, что грузинские силы выставили на учения два катера, которые ранее были списаны из состава береговой охраны США, а затем подарены Тбилиси в формате акции всё той же "помощи". Речь идёт о сторожевых катерах "Очамчира" (Р-23 Ochamchir) и "Диоскурия" (Р-25 Dioskuria). Это катера американского производства, относящиеся к классу "Айленд".

Нужно напомнить, что ранее в составе грузинских ВМС был катер с название "Диоскурия", но в 2008 году в ходе грузино-российского конфликта он был потоплен силами Черноморского флота России. Тот катер в 2004 году Грузии передали греки. Тип - La Combattante II.

Американцы передали свои Island, а это WPB 1340 Jefferson Island и WPB 1345 Staten Island, грузинам, поставив их в порт Поти.

В НАТО ранее заявляли, что совместные военно-морские маневры с "флотом" Грузии направлены на демонстрацию "приверженности оказанию поддержки своим союзникам на фоне действий России в Чёрном море". При этом официальные власти Грузии отметили, что сохраняют курс на вступление в НАТО.

Заявленная цель маневров: повышение оперативной совместимости грузинской береговой охраны и кораблей ВМС стран НАТО.

По легенде учений кораблям и катерами необходимо было осуществить взятие на абордаж корабля условного противника по стандартам НАТО. Стандарты эти состоят в своеобразном окружении "цели" с одновременным блокированием как боевыми кораблями, так и катерами с осуществлением "предупредительных" стрельб, свидетельствующих о "серьёзных" намерениях. В конечном итоге, учения были признаны успешными, абордаж состоялся.