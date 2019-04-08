Войти
08.04.2019
Военное обозрение

Списанные американцами катера Грузия задействовала в учениях по абордажу

422
0
0
Источник изображения: topwar.ru

Грузинские сторожевые катера провели совместные маневры в районе акватории порта Поти с боевыми кораблями НАТО, находящимися в Чёрном море. Учения, как заявлено, носят характер "поддержки" Грузии со стороны Североатлантического альянса.

Обращает на себя внимание тот факт, что грузинские силы выставили на учения два катера, которые ранее были списаны из состава береговой охраны США, а затем подарены Тбилиси в формате акции всё той же "помощи". Речь идёт о сторожевых катерах "Очамчира" (Р-23 Ochamchir) и "Диоскурия" (Р-25 Dioskuria). Это катера американского производства, относящиеся к классу "Айленд".

Нужно напомнить, что ранее в составе грузинских ВМС был катер с название "Диоскурия", но в 2008 году в ходе грузино-российского конфликта он был потоплен силами Черноморского флота России. Тот катер в 2004 году Грузии передали греки. Тип - La Combattante II.

Американцы передали свои Island, а это WPB 1340 Jefferson Island и WPB 1345 Staten Island, грузинам, поставив их в порт Поти.

В НАТО ранее заявляли, что совместные военно-морские маневры с "флотом" Грузии направлены на демонстрацию "приверженности оказанию поддержки своим союзникам на фоне действий России в Чёрном море". При этом официальные власти Грузии отметили, что сохраняют курс на вступление в НАТО.

Заявленная цель маневров: повышение оперативной совместимости грузинской береговой охраны и кораблей ВМС стран НАТО.

По легенде учений кораблям и катерами необходимо было осуществить взятие на абордаж корабля условного противника по стандартам НАТО. Стандарты эти состоят в своеобразном окружении "цели" с одновременным блокированием как боевыми кораблями, так и катерами с осуществлением "предупредительных" стрельб, свидетельствующих о "серьёзных" намерениях. В конечном итоге, учения были признаны успешными, абордаж состоялся.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Грузия
Россия
США
Проекты
NATO
Военные учения
ЧФ
Похожие новости
12.09.2016
Готовится ли Россия к войне на Украине? (Wirtualna Polska, Польша)
04.09.2015
США решили диктовать правила в Черном море
20.08.2014
Возвращение в Черное море
08.08.2012
Миражи российской военной мысли
23.03.2009
Итоги деятельности Министерства обороны Российской Федерации в 2008 году и задачи на 2009 год
27.12.2006
Масорин: строительство ВМФ будет не только продолжено, но и расширится
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.04 19:41
  • 2
Российский "танк для нищих" обогатили "Андромедой"
  • 08.04 18:58
  • 8
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
  • 08.04 18:57
  • 171
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 08.04 18:47
  • 59
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 08.04 18:23
  • 1
В Индии ответили на выводы комиссии США о том, что Пакистан не терял F-16
  • 08.04 18:22
  • 3
В Индии рассказали о сроках поставки модернизированных МиГ-29 Россией
  • 08.04 18:09
  • 2
"На Москву": украинский министр поедет в Россию на танке
  • 08.04 18:01
  • 2
Комплекс "Янычар" - "классная работа" огнемётчиков
  • 08.04 17:42
  • 1
Бронированный экстремал "Торос" в Арктике превосходит обычные БМП и БТР
  • 08.04 17:34
  • 4
Экзотические блиндированные "Уралы" в Екатеринбурге
  • 08.04 17:32
  • 11
Польша защитит Литву. А кто защитит Польшу?
  • 08.04 17:12
  • 7
Трамп предложил России и Китаю сократить расходы на вооружение
  • 08.04 16:57
  • 13
Для российских танков создадут снаряд с радиоуправлением
  • 08.04 16:52
  • 13
Российские "Рапторы" лишат американских двигателей
  • 08.04 16:43
  • 3
Бряцанье оружием: на Украине впервые рассекретили технику комплекса "Нептун"