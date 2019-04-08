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08.04.2019
Деловая газета "Взгляд"

Противолодочный самолет ВМС США пролетел вдоль черноморского побережья России

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Американский самолет Boeing P-8A Poseidon
Американский самолет Boeing P-8A Poseidon.
Источник изображения: CC BY-SA 2.0 / aceebee / Boeing P-8A Poseidon

Патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon провел разведку вдоль черноморского побережья России, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon с бортовым номером 168852 в пятницу вечером провел разведку вдоль черноморского побережья России, пролетев недалеко от Сочи, Новороссийска, Керчи, Феодосии, Ялты, Севастополя, Евпатории, вдоль западных границ Крыма, а также к северу от Крымского полуострова и над территорией Донбасса, свидетельствуют данные в Twitter PlaneRadar.

Незадолго до этого разведывательный полет вдоль черноморского побережья России совершил американский стратегический беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk.

В последнее время американские самолеты и беспилотники регулярно появляются близ российских границ и военных объектов. Так, 1 апреля стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США был замечен у российских границ в Калининградской области.

На прошлой неделе МИД заявил, что под предлогом мифической российской угрозы НАТО наращивает присутствие в Восточной Европе, осуществляет милитаризацию черноморского региона, активизирует разведдеятельность вдоль российских границ.Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


Антон Никитин

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
США
Продукция
B-52
Global Hawk
P-8 Poseidon
Компании
Boeing
Проекты
NATO
БПЛА
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