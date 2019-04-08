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08.04.2019
Деловая газета "Взгляд"

В России оценили учения НАТО и Грузии в Черном море

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Учения "Морской щит-2018"
Учения "Морской щит-2018" (Sea Shield 2018).
Источник изображения: nato.int

Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин назвал проведение совместных учений кораблей НАТО и Грузии в акватории Черного моря еще одним шагом на пути к эскалации напряженности в регионе.

"Безусловно, проводимые учения являются очередным шагом к эскалации напряженности в данном регионе и не служат обеспечению в нем стабильности. На подобное поведение мы должны реагировать в части сопровождения данных кораблей, наблюдения за учениями. Соответствующие действия мы реализуем", – цитирует RT депутата.

По его словам, учения специально проводятся на фоне выборов президента Украины. И чем ближе второй тур, тем сильнее будет нарастать активность стран-членов НАТО в Черном море, подчеркнул Швыткин.

Ранее Столтенберг сообщил, что страны НАТО одобрили пакет мер по усилению присутствия альянса в Черном море. Столтенберг заявлял, что будет усилена работа по обучению ВМС и береговой охраны Грузии и Украины, о визитах кораблей, совместных учениях и обмене информацией.

Постоянная военно-морская группировка НАТО будет находиться в акватории Черного моря в течение еще трех недель и продолжит участие вместе со странами Североатлантического альянса в операции "Морской щит – 2019".


Евгения Шестак

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Грузия
Россия
Украина
Проекты
NATO
Военные учения
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