Катера Черноморского флота вернулись в Севастополь после выполнения учебных стрельб

Стрельбы по надводным целям выполняли ракетные катера "Ивановец" и "Р-60"

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Катера Черноморского флота (ЧФ) успешно выполнили учебные ракетные стрельбы по отряду кораблей условного противника в акватории Черного моря, после чего вернулись в Севастополь. Об этом сообщает в субботу пресс-служба ЧФ.

"Отряд кораблей Черноморского флота вернулся в Севастополь после успешного выполнения ракетных стрельб в акватории Чёрного моря", - говорится в сообщении.

Стрельбы по надводным целям противокорабельными ракетами "Москит" выполняли ракетные катера "Ивановец" и "Р-60". При этом 14 надводных кораблей и судов обеспечения "участвовали в закрытии морского полигона для обеспечения безопасности гражданского судоходства".

Мероприятие проводилось в соответствии с утвержденным планом боевой подготовки.