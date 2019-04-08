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08.04.2019
ТАСС

Катера Черноморского флота вернулись в Севастополь после выполнения учебных стрельб

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Корабли Черноморского флота. Архивное фото
Корабли Черноморского флота. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Василий Батанов

Стрельбы по надводным целям выполняли ракетные катера "Ивановец" и "Р-60"

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Катера Черноморского флота (ЧФ) успешно выполнили учебные ракетные стрельбы по отряду кораблей условного противника в акватории Черного моря, после чего вернулись в Севастополь. Об этом сообщает в субботу пресс-служба ЧФ.

"Отряд кораблей Черноморского флота вернулся в Севастополь после успешного выполнения ракетных стрельб в акватории Чёрного моря", - говорится в сообщении.

Стрельбы по надводным целям противокорабельными ракетами "Москит" выполняли ракетные катера "Ивановец" и "Р-60". При этом 14 надводных кораблей и судов обеспечения "участвовали в закрытии морского полигона для обеспечения безопасности гражданского судоходства".

Мероприятие проводилось в соответствии с утвержденным планом боевой подготовки.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
Москит
Проекты
Военные учения
ЧФ
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