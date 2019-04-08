Корабли НАТО и катера Грузии отработали абордаж

В морской акватории возле порта Поти корабли НАТО и катера береговой охраны МВД Грузии провели совместные учения.

Как сообщает Интерфакс-АВН со ссылкой на пресс-службу грузинского МВД, моряки обучались совместному маневрированию и действию при осуществлении абордажа. При этом в военно-морских учениях приняли участие четыре корабля НАТО.

Грузинскую сторону представляли два стороживых катера "Диоскурия" и "Очамчира". Оба катера относятся к классу "Айленд" и были подарены Грузии США.

Напомним, ранее стало известно о том, что корабли НАТО вошли в грузинский порт Поти. Это нидерландский эсминец HNLMS Evertsen, а также турецкий TCG Yidirim, болгарский BGS Drazki и румынский ROS Regele Ferdinand, которые входят во Вторую постоянную военно-морскую группу НАТО.

Руслан Мельников