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08.04.2019
Военно-промышленный курьер

Американские силовики видят личную угрозу в "афганском досье"

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Источник изображения: vpk-news.ru

США отозвали визу главному прокурору Международного уголовного суда в Гааге Фату Бенсуде. Причина в том, что африканский юрист, гражданка Гамбии расследует военные преступления, совершенные американскими силовиками в Афганистане, говорится в сообщении на сайте NOS.

США поначалу согласовали Римский статут, на основании которого в 2000 году создан Международный уголовный суд, но уже в 2002-м отозвали свою подпись. В сентябре 2018-го советник президента Соединенных Штатов по вопросам нацбезопасности Джон Болтон назвал опасным и безответственным намерение МУС расследовать возможные военные преступления американцев в Афганистане, пригрозив судьям и прокурорам суда запретом на въезд в США, замораживанием их активов и организацией против них уголовного преследования.

В марте нынешнего года глава Государственного департамента Майк Помпео заявил, что США введут визовые ограничения для сотрудников МУС, которые непосредственно занимаются расследованием в отношении американских военных.

Фату Бенсуда еще два года назад сообщила, что есть достаточно оснований считать, что в Афганистане были совершены военные преступления и преступления против человечества, поэтому нужно изучить действия всех сторон конфликта в центральноазиатской стране, в частности - джи ай и сотрудников ЦРУ.

 

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Страны
Афганистан
США
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