Разведчик из Флориды: самолет ВМС США засекли около Крыма

Самолет ВМС США Boeing P-8A провел разведку Крыма

Противолодочный самолет Военно-морских сил США Boeing P-8A Poseidon провел разведку с воздуха около Крыма. Этот борт входит в состав 26-й эскадрильи, базирующейся во Флориде. Ранее Минобороны РФ перебросило в Крым дальние бомбардировщики Ту-22М3. Этот шаг вызвал возмущение у руководства НАТО. Москва же указала на усилившуюся разведывательную деятельность альянса у российских границ.

Патрульный противолодочный самолет Военно-морских сил США Boeing P-8A Poseidon провел разведку с воздуха около Крыма. Этот борт входит в состав 26-й патрульной эскадрильи ВМС США, которая базируется во Флориде. Незадолго до этого разведывательный полет вдоль черноморского побережья России совершил американский стратегический беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk, передает ФАН.

В конце прошлого месяца американский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Rivet Joint провел разведывательный полет у берегов Крыма, несколько раз пролетев вдоль российского побережья Черного моря.

Воздушное судно вылетело с авиабазы греческого Суда - одного из опорных пунктов Североатлантического альянса в восточном Средиземноморье. В воздухе самолет провел около шести часов.

За несколько дней до этого в районе Крымского полуострова и Донбасса действовал БПЛА RQ-4B-30 Global Hawk с бортовым номером 10-2043 и позывным FORTE10. Летательный аппарат взлетел с базы Сигонелла на острове Сицилия, и, следуя через воздушное пространство Греции, Болгарии и Румынии, оказался над территорией Украины.

Дрон совершил несколько маневров около линии разграничения в Донбассе, а затем провел разведку вблизи Крымского полуострова. Кроме того, американский самолет-разведчик Boeing RC-135 был также замечен у берегов Крыма.

В этой связи член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева указала, что

Соединенные Штаты пытаются продемонстрировать свою воинственность,

поскольку с их стороны за последнее время прозвучало достаточно много антироссийских заявлений.

"Я связываю появление самолета с желанием Соединенных Штатов Америки продемонстрировать серьезность заявлений, которые были сделаны ранее. Это и высказывания [госсекретаря Майка] Помпео, и то, что прозвучало в Конгрессе, я имею в виду законопроект о непризнании так называемой "аннексии" Крыма. США продолжают нагнетать ситуацию и тем самым показывают серьезность своих намерений", - пояснила сенатор от Севастополя.

В том же месяце сообщалось, что Минобороны перебросило в Крым дальние бомбардировщики Ту-22М3. Это кардинально изменило баланс сил в регионе, рассказал глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности и бывший командующий Военно-воздушных сил России Виктор Бондарев.

Он отметил, что размещение американских средств противоракетной обороны в Румынии стало серьезным вызовом, в ответ на который Минобороны РФ решило дислоцировать на крымской авиабазе в Гвардейском эскадрильи дальних бомбардировщиков-ракетоносцев. При этом усиление авиагруппы в Крыму вызвало возмущение у руководства НАТО, передает НСН.

"Радиус боевого действия Ту-22М3, дальность крылатых ракет на его борту позволяют нести боезаряд в любую точку Европы,

тем самым поражая любой объект вражеских систем ПРО и ПВО, а с учетом его модернизации в течение нескольких следующих лет до уровня М3М и оснащения новыми типами авиационных средств поражения сделает его универсальным средством для ударов по всем типам целей на удалении в тысячи километров", - добавил парламентарий.

Ранее в Кремле президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. На заседании обсуждалась, в частности, возросшая интенсивность военно-разведывательной деятельности иностранных государств у границ России.

Кроме того, на следующий день российский лидер рассказал, что иностранные спецслужбы стремятся усилить свое влияние на происходящее в России. Данное заявление он сделал во время выступления на заседании коллегии ФСБ. Президент подчеркнул, что влиянию зарубежных разведслужб необходимо противодействовать.

"Мы видим, что зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении, всеми путями ищут доступ к сведениям политического, экономического, научного, технологического характера. Тем надежнее должна быть ваша работа", - сказал Путин.

Стоит добавить, что в настоящее время в Крыму дислоцируется 27-я смешанная авиационная дивизия 4-й армии ВВС и ПВО ВКС. В ее состав входят расположенные на аэродромах Гвардейское, Бельбек и Джанкой 37-й смешанный авиационный полк (по 12 самолетов моделей Су-24М и Су-25СМ), 38-й истребительный авиационный полк (1 самолет Су-27, по 12 самолетов Су-27П и Су-27СМ, а также 2 самолета Су-27УП и 4 - Су-30М2) и 39-й вертолетный полк (вертолеты Ми-8, Ми-35М, Ка-52, Ми-26).

Рафаэль Фахрутдинов