Встреча лидеров Азербайджана и Армении в Вене показала, что у сторон конфликта есть почва для диалога - Мамедъяров

Баку. 6 апреля. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Вене продемонстрировала появление точек соприкосновения в позициях сторон в вопросе урегулирования карабахского конфликта, заявил глава азербайджанского внешнеполитического ведомства Эльмар Мамедъяров.

"Венская встреча показала, что хоть и тяжело, но нащупываются точки соприкосновения. Естественно, никто не ожидал, что это будет очень быстро", - сказал Э.Мамедъяров в интервью интернет-порталу "Москва-Баку".

Вместе с тем, по его словам, продолжающийся более 30 лет армяно-азербайджанский конфликт отбросил Ереван далеко назад.

"Я все время задаю вопрос нашим армянским друзьям. Вот 30 лет идет конфликт, скажите мне, пожалуйста, что получили от этого граждане Армении, кроме того, что в стране сегодня более 40% бедных, кроме того, что у них нет перспективы - демографическая ситуация катастрофическая и наиболее умные люди уезжают из страны. И вся эта ситуация как-то подталкивает к тому, что надо из нее выходить. Здесь философия простая, о ней Азербайджан неоднократно говорил: ты не можешь взять территорию и убежать на Луну, ты в любом случае должен добиваться нормального добрососедства", - сказал министр.

В то же время, отметил Э.Мамедъяров, Азербайджан, несмотря на потерю контроля над частью территорий, достиг значительного экономического роста. "Железные, автомобильные дороги построили, нефть продаем, нефтепровод, Южный газовый коридор построили. (...) И я могу назвать еще множество других примеров, доказывающих, что Азербайджан стал лидирующей экономикой в регионе", - сказал он.

По его словам, руководство Армении должно убедить собственное население в необходимости мира с соседями. "Сейчас мяч на поле армян - они должны убедить свое собственное население в том, что мир нужен. Они иногда говорят - ой, вы знаете, в Карабахе такие сложные люди... Ребята, но это не наша - это ваша проблема. Вы должны объяснить людям, что будущего у Армении без налаживания отношений с Азербайджаном нет", - сказал Э.Мамедъяров.

Глава МИД Азербайджана отметил необходимость поиска форм взаимодействия между народами двух стран. "И чем больше они будут общаться, тем лучше. Ну нет другого варианта. Второй вариант - война. Она нужна? Война просто отбросит весь регион обратно", - отметил Э.Мамедъяров.

Ситуация в зоне карабахского конфликта резко обострилась в ночь на 2 апреля 2016 года. Начались боевые действия с применением авиации и артиллерии. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия на линии соприкосновения. Стороны конфликта также заявляли о значительных потерях противника и ограниченных собственных потерях.

5 апреля 2016 года в Баку и столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте заявили о достижении соглашения о прекращении огня в зоне карабахского конфликта.

Азербайджан в начале 1990-х годов утратил контроль над территорией Нагорного Карабаха и семи районов в результате конфликта с армянским населением региона и Арменией.

Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны был установлен в мае 1994 года.

В настоящее время переговорный процесс идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В нее входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США.