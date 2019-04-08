Российский тральщик "Вице-адмирал Захарьин" идет в Средиземное море
Тральщик "Вице-адмирал Захарьин".
Москва. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Морской тральщик Черноморского флота РФ "Вице-адмирал Захарьин" направляется в Средиземном море для действия в составе постоянной группировки ВМФ России, говорится в сообщении отдела информационного обеспечения флота, поступившем в "Интерфакс".
В настоящее время корабль проходит черноморские проливы Босфор и Дарданеллы, отмечается в сообщении.
Для экипажа противоминного корабля это первый выход в Средиземное море в 2019 году.
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