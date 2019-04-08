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08.04.2019
Интерфакс-АВН

Российский тральщик "Вице-адмирал Захарьин" идет в Средиземное море

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Тральщик "Вице-адмирал Захарьин"
Тральщик "Вице-адмирал Захарьин".

Москва. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Морской тральщик Черноморского флота РФ "Вице-адмирал Захарьин" направляется в Средиземном море для действия в составе постоянной группировки ВМФ России, говорится в сообщении отдела информационного обеспечения флота, поступившем в "Интерфакс".

В настоящее время корабль проходит черноморские проливы Босфор и Дарданеллы, отмечается в сообщении.

Для экипажа противоминного корабля это первый выход в Средиземное море в 2019 году.

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Страны
Россия
Проекты
ЧФ
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