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08.04.2019
WarSpot

Больше F-35 для Европы

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Источник изображения: warspot.ru

Американских истребителей в Европе станет больше. Вчера, 5 апреля, информационное агентство REUTERS сообщило о том, что ещё четыре европейские страны могут получить самолёты F-35.

По словам Матиаса Винтера, руководителя подразделения F-35 при Минобороны США, военное ведомство рассматривает возможность расширения программы ещё на пять стран, среди которые четыре — европейские.

Истребитель F-35 ВВС США.

Источник изображения: twitter.com/TheAviationist

В частности, речь идёт о Сингапуре, Греции, Румынии, Испании и Польше. Кроме того, возможность покупки истребителей F-35 рассматривают Финляндия, Швейцария и Объединённые Арабские Эмираты.

Lockheed Martin F-35 Lightning II — семейство истребителей-бомбардировщиков пятого поколения. Всего в рамках программы F-35 планируется собрать порядка 3000 истребителей-бомбардировщиков (на сегодняшний день с конвейера сошло порядка трёх сотен самолётов). Из них более 2000 закупит Минобороны США, ещё около тысячи единиц будут проданы в страны, принимающие участие в разработке самолёта (Австралию, Великобританию, Данию, Италию, Канаду, Нидерланды, Норвегию и Турцию), а также в страны, которые присоединились к программе закупок позднее.

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Страны
Австpалия
Великобритания
Греция
Дания
Испания
Италия
Канада
Нидерланды
Норвегия
ОАЭ
Польша
Румыния
Сингапуp
США
Турция
Финляндия
Швейцария
Продукция
F-35
Компании
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