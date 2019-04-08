Больше F-35 для Европы

Американских истребителей в Европе станет больше. Вчера, 5 апреля, информационное агентство REUTERS сообщило о том, что ещё четыре европейские страны могут получить самолёты F-35.

По словам Матиаса Винтера, руководителя подразделения F-35 при Минобороны США, военное ведомство рассматривает возможность расширения программы ещё на пять стран, среди которые четыре — европейские.

Истребитель F-35 ВВС США. Источник изображения: twitter.com/TheAviationist

В частности, речь идёт о Сингапуре, Греции, Румынии, Испании и Польше. Кроме того, возможность покупки истребителей F-35 рассматривают Финляндия, Швейцария и Объединённые Арабские Эмираты.

Lockheed Martin F-35 Lightning II — семейство истребителей-бомбардировщиков пятого поколения. Всего в рамках программы F-35 планируется собрать порядка 3000 истребителей-бомбардировщиков (на сегодняшний день с конвейера сошло порядка трёх сотен самолётов). Из них более 2000 закупит Минобороны США, ещё около тысячи единиц будут проданы в страны, принимающие участие в разработке самолёта (Австралию, Великобританию, Данию, Италию, Канаду, Нидерланды, Норвегию и Турцию), а также в страны, которые присоединились к программе закупок позднее.