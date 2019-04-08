Перехватили Ил-38: Япония подняла истребители F-15

Минобороны России рассказало о полете Ил-38 над Японским морем

Южнокорейские истребители F-16 и японские F-15 поднимались на перехват российского противолодочного военного самолета Ил-38 над Японским морем. Минобороны России указало, что полет российского воздушного судна прошел в соответствии со всеми международными установленными нормами над нейтральными водами. Ранее в ходе Большой пресс-конференции президент России Владимир Путин напомнил о размещении американской военной инфраструктуры на Окинаве.

Полет российского противолодочного военного самолета Ил-38 над Японским морем, на перехват которого поднималось несколько японских истребителей, прошел в соответствии со всеми международными установленными нормами, рассказали в Минобороны России.

"Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - заявили в российском военном ведомстве.

Полет прошел в пятницу 5 апреля над нейтральными водами Японского моря. На некоторых участках маршрута российское воздушное судно сопровождали южнокорейские истребители F-16 и японские F-15, передает РИА "Новости".

Накануне правительство Японии выразило протест в связи с учебными стрельбами российских военных в южной части Курильской гряды, сообщает ФАН со ссылкой на японский МИД.

"Это неприемлемо, поскольку имеет отношение к укреплению российского военного присутствия на четырех северных островах и противоречит нашей позиции в отношении этих островов", - говорится в ноте протеста, врученной российской стороне по дипломатическим каналам.

В японском внешнеполитическом ведомстве отметили, что протест был также заявлен в ходе встречи первых заместителей глав министерств иностранных дел Японии и России Такэо Акибы и Владимира Титова, состоявшейся 2 апреля.

Россия при этом официально уведомила Токио об учебных стрельбах, которые проводились в районе российского острова Итуруп 4 - 5 апреля и будут продолжены с 8 по 12 апреля.

За день до этого начальник пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) Александр Гордеев сообщил об успешных учениях мотострелковых подразделений на островах Итуруп и Кунашир.

"На полигонах ВВО, дислоцированных в Сахалинской области, стартовали двусторонние тактические учения с военнослужащими мотострелковых подразделений по ведению наступления в сложных условиях боя", - заявил он.

По сценарию учений,

российские мотострелки прорвали оборону условного противника на берегу, заняв выгодные позиции "для нанесения максимальных потерь и лишения неприятеля возможности маневрировать".

Действия пехотинцев прикрывали танки Т-72Б и бронемашины БМП-2. Кроме того, огневую поддержку мотострелкам оказали гранатометчики и расчеты 120-мм минометов "Сани". Всего в учениях приняли участие порядка 500 солдат и офицеров и около 70 единиц техники.

В феврале нынешнего года японские истребители поднимались для сопровождения двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС Воздушно-космических сил РФ, выполнявших плановый полет над Японским и Охотским морями и западной частью Тихого океана.

Месяцем ранее японские СМИ сообщали, что Соединенные Штаты намерены разместить на японской территории новый мощный наземный радар. Размещение нового радара ПРО, который позволит укрепить американскую систему обороны против удара межконтинентальных баллистических ракет (МБР), должно произойти к 2025 году.

В конце прошлого года в ходе Большой пресс-конференции президент России Владимир Путин указал, что вопросы безопасности крайне важны при заключении мирного договора по итогам Второй мировой войны с Токио, и напомнил о размещении американской военной инфраструктуры в Японии, на Окинаве.

Россия регулярно проводит на островах военные учения и маневры, что вызывает раздражение в Токио. К примеру, в начале августа 2018 года Япония выразила протест российской стороне в связи с информацией о размещении истребителей на южных Курилах.

Как отмечается, за неделю до этого

на аэродроме "Ясный" на острове Итуруп начали нести свое опытно-боевое дежурство экипажи многоцелевых российских истребителей Су-35.

В соответствии с Совместной декларацией России и Японии от 19 октября 1956 года было прекращено состояние войны между двумя государствами, восстановлены дипломатические и консульские отношения. В девятой статье декларации указано, что советское правительство согласилось передать Японии острова Шикотан и ряд прилегающих к нему мелких необитаемых островов.

Условие передачи заключается в том, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен только после заключения мирного договора. Эта декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года, передает НСН.

Но по итогам Второй мировой войны Москва и Токио так и не подписали мирный договор. Причиной этого является вопрос принадлежности островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды, которые по окончании войны стали частью СССР. Несмотря на это, Япония считает их своими "северными территориями".

Москва неоднократно заявляла, что российский суверенитет над островами, закрепленный на международном уровне, сомнению не подлежит.

Рафаэль Фахрутдинов